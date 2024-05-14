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14/05/2024

大陸料能勉強容忍賴清德

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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

Photo: 圖片由作者提供

　　距離賴清德上任不到一星期，近日不少香港朋友向筆者打探，520之後來台灣玩到底有沒有危險。顯見外界對他就職後，兩岸地動山搖抑或維持目前冷和局面，影響層面廣大，十分受到關注。

 

根據台灣軍方公布資料，解放軍戰機飛航路線已愈來愈靠近台灣島。

 

　　有別於過往綠營領導人就職前的兩岸緊張氣氛，北京至今並未宣布在台海舉行大規模軍演，但從大選過後持續「低調」施壓不斷。解放軍戰機越過海峽中線次數增加，與台灣距離愈來愈近，從今年1月距離陸地43浬、4月中41浬，到上月底已迫近基隆37浬。有趣的是，台灣軍方雖然公布解放軍戰機逼近，但卻選擇距離較遠的基隆作出示意圖，有粉飾太平、安定民心之嫌。

 

　　其實從軍方公布的航跡圖來看，解放軍戰機最靠近點拉一條直線到淡水，只有26浬，換算戰機飛行速度，即3分鐘可抵達「總統府」上空。至於台灣戰機緊急起飛時間，經國號要5分鐘，幻影2000和F-16要6分鐘，也就是還未來得及緊急起飛，對岸戰機就已兵臨城下。台灣軍方雖然重申，當時有派戰機和防空飛彈監視，但以大陸戰機的空對地導彈射程，其實不用再靠近，北部重要設施就已進入攻擊範圍。

 

大陸海警船隊已常態進入金門海域進行執法巡查

 

　　而在最前線的金門，大陸海警船隊5月以來已四度進入所謂「禁限水域」的近海，這些行動都等同是在重申：沒有海峽中線和「領海」。

 

　　在軟的一手方面，在國民黨立委訪問大陸後，北京宣布包括開放福建民眾到馬祖旅遊、恢復平潭與台灣海上客運直航、批准符合大陸檢疫要求的台灣文旦柚等農漁產品輸入大陸等措施，預料未來青年和民間交流計劃會陸續公布。

 

　　在這種軟硬兼施策略下，蔡政府低調處理對岸軍機逼近等硬的一手，但在北京開放政策上，卻採取強硬聲明回應，做法就是一方面安定民心，另一方面在下台之前仍繼續向深綠支持者交代。個人覺得這種看起來強硬的姿態，未必不是給賴清德上台後，一個釋出善意以及緩和雙方緊張氣氛的空間。

 

　　當然，兩岸關係是好是壞，除了看賴清德就職演說釋出多少善意外，還要看美中對抗下的大環境。今年適逢美國選舉年，如果北京方面在選舉期間對台採取過激行動，很容易被美國政客炒作「中國威脅論」。台灣部分學者預估，如果拜登連任，則可望維持目前中美「鬥而不破」的局面。依照島內學者的看法，北京方面將設法不讓特朗普選票增加，亦即至少11月大選前仍維持對台相對溫和的策略。目前剩下的變數，就是賴清德就職演說的內容，對岸是否能勉強接受。

 

　　台海不穩定或者發生衝突，嚴重影響美國的利益，觀察近兩個月來，中美台三方互動可以發現，美國在台協會(AIT)主席羅森柏格(Laura Rosenberger)今年3個月內兩度訪台並和賴清德會面，外界解讀為美方對賴清德不放心，並要事先了解他就職演說內容和未來兩岸政策走向。羅森柏格4月初和賴清德見面後，國務院台辦月中就發布消息，國台辦副主任仇開明會見美國國務院亞太事務助卿康達(Daniel Kritenbrink)，以及白宮國安會中國事務高級主任貝莎蘭(Sarah Beran)，就兩岸議題進行討論。從雙方新聞稿內容沒有太大分歧來看，中美對賴清德上台後的兩岸政策應在可容忍範圍內。

 

　　依照這樣發展，大陸方面至少今年仍會維持「軟的更軟，硬的更硬」策略，硬的方面不至於影響台灣的安全，想到台灣旅遊的朋友應可放心。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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