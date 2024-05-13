FX MONDAY｜美國通脹數據前瞻 | 歐元中長線向上機會大？ | 內地M2創新低 對人民幣走勢有影響？

嘉賓：艾德金融投資策略總監 陳欣

美國消費者信心指數5月跌至六個月低位，消費者預期未來一年通脹水平為3.5%，對美國經濟前景並不樂觀，本周將會公布美國消費者物價指數(CPI)以及核心CPI數據，會否像3月一樣或有所反彈？若減息預期降溫，美元繼續向上機會大?歐洲經濟數據未如理想，加上瑞士及瑞典央行已率先減息，歐央行或於6月減息？歐元中長線仍有上升動力？內地最新公布的4月廣義貨幣(M2)餘額，為有記錄以來最低，對內地經濟甚至人民幣匯價有何啟示？

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