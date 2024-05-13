  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

13/05/2024

徐榮逆市土瓜灣開火鍋店做老闆！保證湯底足料對品質有信心：試業一個月，客人試完讚不絕口

#TVB藝員 #徐榮 #火鍋店 #必殺技 #聲滾樂 #好聲音 #香港飲食業 #逆市開火鍋店 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　TVB藝員徐榮經常在大大小小的劇集參與演出，由於他的外表亦正亦邪，所以劇集中不少黃金配角都由他擔綱演出，而且每次都交足功課，觀眾們都看在眼裡。徐榮近日榮升老闆在土瓜灣開設火鍋店，好友鄭世豪、嘉駿、馮素波等成為頭一批的捧場客，在香港飲食店不景氣的氣氛下勇敢創業，原來徐榮有「必殺技」。

 

 

 

　　徐榮近日在社交平台分享自己做老闆的好消息，他在土瓜灣開設名為「聲滾樂」的火鍋店，滾是火鍋水滾的的狀態，而聲原來是店內有卡拉OK服務，能夠讓食客又食又唱，展示「好聲音」。火鍋店有一間VIP房間，而大廳有八至九張枱，方便大家同朋友大夥兒聚會吹水。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　徐榮接受本網電話訪問，他表示：「其實我之前都做過生意，開過補習社，不過疫情三年期間就結業咗，一路都想再做生意，咁我本身鍾意打邊爐，可以同成班朋友親戚咁傾吓偈，氣氛好正，嘢食又多選擇咩都一齊試食。今次係我同兩位拍檔合作，我就投資大約六位數字，（係咪演員收入唔穩定所以想有被動收入？）我啱啱相反，我算好彩，演員收入算幾穩定，反而因為咁支持到我去做生意。」提到店鋪的招牌食物，徐榮表示湯底絕對是足料濃郁，「烈火海貝鮮雞煲」、「花膠雞煲」、「蕃茄龍蝦或蟹湯」、「川菜魚湯」等等，而食物有「牛魔王」及「豬八戒」，分別是牛肉和豬肉的相關拼盆。

 

　　提到現時香港飲食業面對一定的經營困難，特別是港人愈來愈愛北上消費，為何會選擇逆市開店？徐榮說：「我都知而家經濟唔係咁好，但有樣嘢對生意幾好，就係租金平咗，真係平咗一截，變相成本平咗。我哋對自己食物品質好有信心，試業一個月，客人試完都好鍾意，讚不絕口，所以特別有信心。我明好多香港人北上消費，但我哋有包場服務，好多團體或者大班親戚朋友都可以包場，北上消費頂多都係小家庭唔會太多人，我哋可以招呼一次過20、30人，方便大家約埋嚟食飯或者開Party好方便。」他表示試業期間，有不少藝人好友「捧場」支持，希望能夠做到好口碑，吸引更多客人支持，「我都會成日落鋪頭，我同拍檔交代咗，如果客人係因為見到社交平台而嚟，我都想親自嚟同班新客人打聲招呼，盡量抽時間落去。至於開工有時候成班演員約消夜，呢度絕對可以成為大家嘅飯堂，希望以後諗起火鍋就諗起我哋！」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　地點：紅磡崇潔街75-77號地下（加太賀街崇儉樓）--港鐵土瓜灣站D1出口（啟岸旁邊）

轉載自: 晴報

【你點睇】內地再增8個自由行城市，餐飲業倡設大灣區身份證，以便利更多人來港消費，你是否認同？► 立即投票

我要回應
更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#TVB藝員 #徐榮 #火鍋店 #必殺技 #聲滾樂 #好聲音 #香港飲食業 #逆市開火鍋店 #影視娛樂
更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

etnet.com.hk