徐榮逆市土瓜灣開火鍋店做老闆！保證湯底足料對品質有信心：試業一個月，客人試完讚不絕口

TVB藝員徐榮經常在大大小小的劇集參與演出，由於他的外表亦正亦邪，所以劇集中不少黃金配角都由他擔綱演出，而且每次都交足功課，觀眾們都看在眼裡。徐榮近日榮升老闆在土瓜灣開設火鍋店，好友鄭世豪、嘉駿、馮素波等成為頭一批的捧場客，在香港飲食店不景氣的氣氛下勇敢創業，原來徐榮有「必殺技」。

徐榮近日在社交平台分享自己做老闆的好消息，他在土瓜灣開設名為「聲滾樂」的火鍋店，滾是火鍋水滾的的狀態，而聲原來是店內有卡拉OK服務，能夠讓食客又食又唱，展示「好聲音」。火鍋店有一間VIP房間，而大廳有八至九張枱，方便大家同朋友大夥兒聚會吹水。

徐榮接受本網電話訪問，他表示：「其實我之前都做過生意，開過補習社，不過疫情三年期間就結業咗，一路都想再做生意，咁我本身鍾意打邊爐，可以同成班朋友親戚咁傾吓偈，氣氛好正，嘢食又多選擇咩都一齊試食。今次係我同兩位拍檔合作，我就投資大約六位數字，（係咪演員收入唔穩定所以想有被動收入？）我啱啱相反，我算好彩，演員收入算幾穩定，反而因為咁支持到我去做生意。」提到店鋪的招牌食物，徐榮表示湯底絕對是足料濃郁，「烈火海貝鮮雞煲」、「花膠雞煲」、「蕃茄龍蝦或蟹湯」、「川菜魚湯」等等，而食物有「牛魔王」及「豬八戒」，分別是牛肉和豬肉的相關拼盆。

提到現時香港飲食業面對一定的經營困難，特別是港人愈來愈愛北上消費，為何會選擇逆市開店？徐榮說：「我都知而家經濟唔係咁好，但有樣嘢對生意幾好，就係租金平咗，真係平咗一截，變相成本平咗。我哋對自己食物品質好有信心，試業一個月，客人試完都好鍾意，讚不絕口，所以特別有信心。我明好多香港人北上消費，但我哋有包場服務，好多團體或者大班親戚朋友都可以包場，北上消費頂多都係小家庭唔會太多人，我哋可以招呼一次過20、30人，方便大家約埋嚟食飯或者開Party好方便。」他表示試業期間，有不少藝人好友「捧場」支持，希望能夠做到好口碑，吸引更多客人支持，「我都會成日落鋪頭，我同拍檔交代咗，如果客人係因為見到社交平台而嚟，我都想親自嚟同班新客人打聲招呼，盡量抽時間落去。至於開工有時候成班演員約消夜，呢度絕對可以成為大家嘅飯堂，希望以後諗起火鍋就諗起我哋！」

地點：紅磡崇潔街75-77號地下（加太賀街崇儉樓）--港鐵土瓜灣站D1出口（啟岸旁邊）