何伯再接受《東張西望》訪問！TVB《福祿壽訓練學院》抽水阮兆祥扮「新何太」極神似

《東張西望》何伯事件一出，震驚香港觀眾，他原本申訴仔女私吞他450萬儲蓄，最終卻演變成「提款基2.0」。事件公開後，網民開設「何伯＆何伯老婆關注組」FB專頁，人數已增至接近30000人，除了有人野生捕獲新何太的真實容貌外，亦有網友在小紅書踢爆，原來何伯和新何太已經再次接受《東張西望》訪問。









「何伯&何伯老婆關注組」FB群組短短2日已經有過萬人加入，期間有神秘人帳號聲稱以何伯「朋友」身分留言要求刪除關注組，否則將採取法律行動，不過聲明一出，群組的人數不減反升，至截稿前已經多達3萬人。早前下午有網友分享拍到兩公婆在茶記恩愛撐腳枱的照片後，再有人拍到他們疑似再次接受《東張西望》訪問的畫面，網友交代照片是前晚拍到，而相中何伯和新何太的衣著跟茶餐廳的照片相若。

其實報道出街後，《東張西望》都有大玩改圖和大分析，暗嘲何伯和「珠光寶氣」的新何太，但意外的竟然是兩人竟然願意繼續接受訪問，不過照片中見不到相關的主持人是誰，亦暫時未知內容，但據消息透露，《東張西望》將會將訪問整理及處理，直至今晚播出。而TVB《福祿壽訓練學院》早前大玩CROSS-OVER，阮兆祥和李思捷竟然在《逆天奇案2》大結局的活動現場踩場，扮演「何伯」和「新何太」，由於報道出街後，網友們已經覺得新何太跟阮兆祥有幾份相似，今次「扮嘢」絕對是火速成功「抽水」，非常快捷。

見阮兆祥跟李思捷打扮似模似樣，兩人全程十指緊扣，阮兆祥又不時向李思捷撒嬌，被問到為何踩場？阮兆祥說：「老公你講！」李思捷說：「我鍾意睇套劇，套劇晚晚睇，帶佢睇明星...」阮兆祥即時發火：「你用啲用詞好啲啦好唔好，係黐你睇大結局！」連新何太對白都抄到足，認真過癮。被問到身上的珠寶價值幾多，阮兆祥說：「唔好問我啦，我住公屋呀咋，哈哈哈，結婚禮物嚟呀！」兩人進場令現場演員都大為興奮，爭相跟兩人合照，他們向《逆天2》監製劉家豪和梅小青合照後就「快閃」離開，李思捷形容今次行動是「逆天騎劫」，完成拍攝後，兩人即時放開手，工作人員叫阮兆祥換耳環，祥仔說：「一集三對耳環咁誇張？」另外，不少網友留言指今次何伯兩老婆的事件，相信亦為《愛回家之開心速遞》帶來新題材，期待《愛回家》再次抽水，將今次事件加入劇情之中。