娼妓在社交媒體年代是如何存在？有正經工作、有正面形象、擅於獲取流量！娼妓的出現與經濟規律有關？

笑貧不笑娼，大家卻對娼妓這個職業相當好奇又陌生，今天給大家介紹一下這古老的職業在社交媒體年代是如何的存在。

娼妓，又稱妓女、娼婆、小姐、公關或「雞」，一種以提供陪伴活動及娛樂（其目的可能包括肉體上或精神上的滿足）為主的行業。還有些女性從事陪侍工作，如伴舞的舞女、卡拉OK夜總會的伴唱、坐檯小姐等，這些人士未必會與客人發生關係，但有時陪侍客人時會容許客人撫摸其肢體作為娛樂。

小姐工作以奉客陪酒、吟詩作對、風花說月、談天說地為主，當今娼妓或多了幾層不同包裝，例如：模特兒、KOL、YouTuber、健身教練、瑜伽療師、香薰治療師、地產經紀、按摩師。

今天出現娼妓另一個巨大原因是經濟規律，日本當年經濟鼎盛時，每一個女性出門購物逛街，至少帶著三個男人，分別叫作車夫、飯票、ATM，車夫負責開車接送、飯票負責請吃飯、ATM負責買東西，這三種人，被叫做「三個錢包」。

經濟上升之時，優質女性會有大量經濟狀況良好的男性供養和搶奪，哪怕不工作的女性，也能獲得高收入和高消費，出現多名男性爭奪一名女性的現象。

出現娼妓還有一個重要原因，是當時日本極端女權思想高潮，女性認為自己比男性優越，她們可以肆意對男性爆金幣，並為自己所有的行為找到道德邏輯。

娼妓歷史上一直有，但這是一門技術活，要懂情感和詐騙好幾門技能，一般案例不多，娼妓大量出現在公眾視野，其生存土壤是男性普遍經濟盈餘，漫山遍野都能找到金礦。

娼妓們獲取流量的來源，是通過IG、TG、Facebook、TikTok、LinkedIn、抖音、微博、小紅書等展示自己的容貌（通常有整容）、身材（通常有鍛鍊）、學歷等，吸引男性到她們私域。

她們的朋友圈都有幾個共同特點：愛運動、愛學習、養寵物（表示有愛心或孤獨），玩衝浪、玩滑浪、玩Wakeboard、船P，必定有幾張突出她容貌或身材的特寫照片，身材照一定隱含挑逗性質。

她們常年有正面形象，夠努力、夠堅持，也允許陌生人查看十條朋友圈。正常的漂亮女生通常不喜歡被人打擾，朋友圈一般是三天或一個月可見，不允許陌生人查看十條朋友圈。

娼妓們表面上都有一份正經工作，其重災區集中在金融、影視、房地產、白領、醫美、網紅等多個領域，互有交集又互相鄙視，她們通常有自己的人設，或者是高級白領、或者是名校學生、或者IG小網紅。

娼妓們最終目的都是為了快速掠奪財富，整容、讀一個高學歷，進入快錢行業，當中又集中金融房地產虛擬貨幣資源，容易撈到大錢快錢，是她們的最愛。

同時與多名男性維持關係、終極是嫁入豪門，或者擁有長期飯票，被人照顧及包養、都只是她們快速掠奪的手段。

香港男性的平均富裕程度，肯定趕不上日本巔峰時期，但近年多了新香港人，人多量大，只要娼妓將自己的普通話練得標準一些，對象分布廣一點，同樣可以獲得巔峰時期日本黃金年代的收益。

正常的女權講究平等，講究經濟獨立和人格獨立，要的是平等的尊重和分配，她們是值得尊重的。

由於世界上多數社會的傳統價值觀，認為女性不應當以出售性交機會予男性人士或出售以滿足男性非性交性需求的接觸機會作為工作，因此當女性人士從事需要與男性人士進行過多接觸、陪伴的服務行業，極大地破壞男女、男男、女女的正常的婚戀觀和信任度。

她們無論「賣身」與否，均會被某些社會人士歧視。