【FOCUS】信貸放緩，焉知非福

M1（狹義貨幣）轉負，社融轉負，M2（廣義貨幣）新低，中國4月金融數據周六（11日）甫一公布，即引發「崩塌」驚呼；非金融企業、住戶存款單月急劇縮水逾3.7萬億元，亦掀起「錢去哪了」猜想。 從央媽的口風看，前者屬反應過度，後者或暗示資產騰挪。



央媽重融資需求真實有效



人民銀行公布，4月社會融資增量破天荒減少1990億元（預期：增1萬億元），為2012年有數據以來首次；其中，政府債淨融資、企業債淨融資按年分別縮水5532億元、2447億元；此外，4月信貸數據顯示，反映消費意願和買樓熱度的居民短期、中長期貸款當月分別減少3518億元、1666億元。

央媽《一季度貨幣政策執行報告》明言，當前信貸增長已由供給約束轉化為需求約束。



政府、企業、個人齊齊對加槓桿態度保守，固然顯示實體融資需求待振，但貨幣供給端的M2增速放緩至7.2%的有記錄以來最低，背後既有監管引導的直接效應，又有居民應變的間接影響。



證據之一是，央媽《一季度貨幣政策執行報告》明言，「當前信貸增長已由供給約束轉化為需求約束……當貸款投放超過實體經濟真實有效的融資需求時，不僅會使得低效企業長期佔用信貸資源……也帶來企業資金空轉套利問題。」



存款搬家尋求確定性資產



此無疑顯示，面對社融存量直逼390萬億大關、M2餘額突破301萬億，央媽貨幣投放的關注重點已轉向「質」而不在「量」。此外，各銀行被勒令在4月底前完成「手工補息（降低貸款實際利率的操作）」整改，令過往貸款後再把錢存入銀行賺息差的行為收斂，亦產生存款「擠水分」效應，推動M2增速放緩。

上周五（10日）發行的總額300億元國債亦再度上演「日光」搶購。



證據之二是，跟M1增速負增長趨勢一致，4月非金融企業存款、住戶存款分別減少1.87萬億、1.85萬億元。與之對應，4月內地全市場理財產品規模粗略測算增長達2萬億元，上周五（10日）發行的總額300億元國債亦再度上演「日光」搶購。還值得一提的是，內地客青睞的「港險」公司之一友邦保險，首季新業務價值創13億美元季度新高。



有何啓示？在經濟從過往依賴房地產向新質生產力轉型的過程中，借信貸流向推動出清和優勝劣汰，借存款搬家需求更具確定性的資產，社融告負和M2放緩，未必是壞事。