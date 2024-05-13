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13/05/2024

長洲太平清醮2024 ︳搶包山比賽周三佛誕開鑼！幾點派免費入場券？睇埋賽後往中環新渡輪加開航班＋九巴、城巴特別交通安排

#包山嘉年華2024 #新渡輪 #佛誕 #九巴 #城巴 #搶包山 #中環 #本地遊 #太平清醮 #長洲
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Text: Kennis Wong

　　星期三（5月15日）就是佛誕，除了有一日公眾假期外，每年重頭戲及焦點就是長洲太平清醮的搶包山決賽！大家如果想到場湊熱鬧，就要留意以下的活動詳情及交通安排！

 

長洲太平清醮2024 ︳ 當晚10時派入場券、零時開始搶包山比賽！

 

　　「包山嘉年華2024」壓軸項目「搶包山決賽」將於5月15日（星期三）晚上在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行！12名晉身決賽的選手將於當晚上演連場激鬥，誓奪「包山王」及「包山后」寶座！比賽當晚除了頒發獎盃予男子組冠、亞、季軍和女子組冠軍外，大會亦會繼續頒發「代代平安獎」，獎勵從包山上摘取最多平安包的參賽者，戰況必定十分激烈！

 

（圖片來源：旅發局）

 

　　大會將於星期三晚上11時半開幕禮，然後按傳統習俗於5月16日（星期四）凌晨零時正式展開搶包山決賽！大會將於晚上10時開始派發免費入場券，大家如果想近距離觀看比賽，可到長洲消防局側的北社一里沿冰廠路排隊輪候，每位可獲派入場券一張，先到先得，額滿即止。成功取籌就可以於晚上11時半順序進入第一至第四區域觀賞賽事。

 

長洲太平清醮搶包山決賽

日期：5月15日（星期三）至5月16日（星期四）

地點：長洲北帝廟遊樂場足球場

比賽流程：

5月15日晚上10時：開始派發免費入場券

5月15日晚上11時半：開幕禮

5月16日凌晨零時：正式展開搶包山決賽

 

下一頁：特備賽後往中環新渡輪＋通宵巴士改道經碼頭載客

 

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