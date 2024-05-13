智慧城市排名 ︳瑞士學院公布2024全球智慧城市排行榜！亞洲最Top又係佢？邊兩個城市大躍進反勝香港？這個國家多個大城市竟不入Top 20

現在判斷一個城市發展是否發達，大家都會著眼於當地的資訊科技及創新技術的發展。瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）早前公布2024年世界「智慧城市指數」排行榜，從科技如何幫助人民擁有更高品質的生活來評分，包括健康和安全、流動性、活動、機遇和管治等關鍵領域。即睇排行榜亮點及詳細排名！

智慧城市排名 | 三甲與去年相同！蘇黎世再次奪冠

瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）的全球智慧城市指數排行榜2024首三位與2023年無異，分別為瑞士蘇黎世、挪威首都奧斯陸及澳洲首都坎培拉。當中對受訪者而言，蘇黎世的「可負擔住屋」是最應優先需考慮的元素，佔76.4%，反映當地人對此需求及渴望甚大。到第4位變動則較大，瑞士第二大城市日內瓦比去年躍升5名，來到第4名的位置，看來瑞士有不少地方均發展得十分先進。

（圖片來源：Envato）

智慧城市排名 ︳亞洲最高排名為新加坡！邊兩個城市大躍進反勝香港？

首4名都沒有亞洲地區的蹤影，到第5名隨即看到新加坡，比去年的第7名進步2位，成為全亞洲最高排名的地區。至於去年排名第19位的香港如何？今年成績稍稍退步，下跌一級至第20位，人們覺得在香港生活的話，「可負擔住屋」是最迫切的需求，佔71.2%。

而鄰近城市台北及上海進步十分明顯，分別躍升13位及6位，位居第16名及第19位，反勝香港！不過中國城市中最高排名的是北京，位列第13名，雖然比去年微跌一位，但仍是中國智慧城市指數最高的地區。另一個令人意外的結果是現代化、發展繁榮的日本東京竟下跌14名，跌到第86位！而美國多個大都市在Top 20亦未見影，直到第34名才見到紐約這個美國核心城市。

（圖片來源：Envato）

2024年世界「智慧城市指數」Top 20

1. 瑞士蘇黎世

2. 挪威奧斯陸

3. 澳洲坎培拉

4. 瑞士日內瓦

5. 新加坡

6. 丹麥哥本哈根

7. 瑞士洛桑

8. 英國倫敦

9. 芬蘭赫爾辛基

10. 阿拉伯聯合大公國阿布達比

11. 瑞典斯德哥爾摩

12. 杜拜

13. 北京

14. 德國漢堡

15. 捷克布拉格

16. 台北

17. 首爾

18. 荷蘭阿姆斯特丹

19. 上海

20. 香港

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