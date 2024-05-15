政府年金3.0的加強版

上日提到，近期香港年金公司推出了一個頗為震撼的促銷優惠，就是由4月29日至今年底，投保30萬元政府年金，可獲額外25%的終身年金收入，令到30萬元或以下的IRR（回報率）大幅提升。這還不止，同期推出的優惠，其實還有兩項。

其中一項是優化特別款項的提取安排，同樣由4月29日起，客戶最高可以提取100%已繳保費的餘額以應付醫療相關開支，而毋須繳付任何提取費用（終身上限是100萬元）。

此外，也是由4月29日至今年年底，客人投保政府年金，可享2%保費折扣優惠，即買100萬元，實付98萬元。

我在本欄一直跟進政府年金的各項優化措施，在2022年時的那一次優化，我曾經形容那是政府年金的3.0版本。今次的推廣和優化措施，如果屬長期的話，我就會形容這是政府年金的4.0版本了。

只可惜，當中兩項措施，即加「派彩」和保費折扣只是短暫優惠，而且，也不會令現有客戶得益，所以，我只能形容，這是3.0的加強版，而非提升至4.0呢！

政府年金最初在2018年推出時，市場反應並不理想。當時是有個100億元的發行額，但最終只有9410人認購（全港有110萬65歲或以上的長者），總認購額49.4億元，即是不到發行上限的一半。但經過年金公司不斷宣傳和推廣之後，近年確實開始受到關注了。

經過不斷宣傳和推廣，政府年金近年開始受到關注。（香港年金圖片）

大眾市民對於年金有點抗拒，主要因為大嗱嗱撥走幾十萬元或過百萬元後（最初的認購上限是每人100萬元），這筆錢就只能靠自己長命去每月「賺」回來。

但萬一早死，家人又想一筆過取回，最初是有機會蝕錢的。如果不想蝕，就只可以繼續每個月「搣」，直至達到保證的105%為止（政府年金保證可取本金的105%）。

另外，如果買入年金之後有任何突發需要，唯有退保才可取回自己的錢，但同樣有機會蝕錢。

結果，綜合了市場意見後，年金公司（由按揭證券公司全資擁有，負責政府年金的公司）於半年後優化產品，我當時稱之為政府年金2.0。

這些優化措施包括，受保人過早身故，而受益人想即時取回有關金額，也不會有損失。另外就是特別款項提取安排，如果投保人因為疾病或意外，需要一大筆資金作治療費用，可以提取已繳保費的五成，或最高30萬元（以低者為準，並扣除已支取的年金），作為應急費用，當然，提取之後，每月支取的年金會相應減少。另外就是放寬個人投保上限，由100萬元提高至200萬元。

到後來，年金公司又將入場年齡由最初的65歲，降至60歲，令到客戶層面進一步擴闊，然後把投保上限由200萬元增至300萬元。到了2022年6月1日，再將個人投保上限，由300萬元進一步調高至500萬元。

另外，特別款項提取安排，也由原來的30萬元，大幅提高至100萬元，或已繳保費的五成，以低者為準。我當時就稱，這是政府年金的3.0版本！

根據年金公司提供的資料，政府年金推出6年來，已經有1.5萬人投保，合共將150億元的積蓄，轉化為有保證兼穩定的終身年金收入。明顯地，這個人數仍然太少了，因為隨著人口老化，愈來愈多人步入退休之年，而且，10多年後，全港三分之一人口都會到達65歲或以上，可靠和穩定的退休收入，將會變得愈來愈重要！

作者電郵：lkslo@yahoo.com