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14/05/2024

劉德華12月香港開演唱會！兌現當年承諾：台上相見！闊別6年再上紅館第十次開騷

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Photo: 大會提供

　　闊別六年，劉德華強勢重踏紅館舞台！劉德華《今天...is the Day》巡迴演唱會，5月13日宣布巡唱香港站將於2024年12月舉行！華仔回歸紅館，歌迷翹首以待，再次見證華仔以經典金曲和挑戰自我的表演！

 

　　「積極面對未來，期待下一次台上相見。」六年前，華仔留下了這句說話給歌迷。六年後，華仔終於兌現當年承諾，宣布將在2024年12月的黃金檔期，再次與歌迷相會於紅館！每一次華仔的紅館演唱會都是一場經典，每一次都引起全球華人熱話，而這次更是華仔在紅館舉行的第十次個人演唱會，別具非凡意義！

 

 

　　《今天...is the Day》巡迴演唱會將於7月在上海正式揭開序幕，緊接廣州、北京、南京、杭州、深圳、成都和重慶內地八大城市。完成內地站演出後，旋即繼續巡演之旅，包括澳門站、新加坡站、吉隆坡站和台北站，壓軸演出將回到香港紅館舞台！香港站的具體場次日期和開售詳情稍後公佈，歌迷們密切留意！

 

 

　　劉德華個唱經歷三度取消，《My Love香港演唱會》原定2020年2月15日為首場，總共12場，當中包括7場補場，另加5場加場，最後全部取消。劉德華原定2017年年底舉行的跨年個唱，同年1月華仔在拍廣告時墮馬受傷決定取消該次演唱會。隨後再入紙申請到2018至2019跨年檔，起初亦順利舉行，但中途華仔感染流感，要臨時取消餘下7場個唱。華仔再度入紙紅館，取得2020年2月新春後檔期，可惜又遇上新冠肺炎肆虐，第三度取消。

 

　　值得一提的是，其餘「三大天王」黎明、張學友、郭富城都前後於一年內在紅館舉行演唱會，據知華仔會於跨年檔期開騷，為精彩的2024年劃上完美句號。

 

轉載自: 晴報

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