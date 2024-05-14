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14/05/2024

梁競徽《獎門人感謝祭終極篇》誤碰郭珮文胸部！麥美恩飛擒大咬啜嘴嚇怕譚輝智

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　　由獎門人曾志偉率領歷屆獎老大晒冷，包括：錢嘉樂、林曉峰、阮兆祥、金剛、麥美恩、林秀怡和林正峰主持的《獎門人感謝祭終極篇》12日播出。齊集了《中年好聲音2》和《福祿福祿壽訓練學院》等藝人去玩。最後一集大家都玩得特別癲，就算女藝人都完全不錫身演出，埋身肉搏都有不少遇「色」魔。麥美恩向譚輝智飛擒大咬、而平時反應呆滯的郭珮文遇「鹹豬手」，她都惟有傻笑遮醜。

 

 

　　最後一集嘉賓陣容鼎盛，有「獎門人身體健康」隊的苗僑偉、葉子楣、謝天華、黃翠如、陳山聰、洪天明、朱晨麗和梁競徽、「中年好聲音 2」隊的古淖文、譚輝智、 顏米羔、陳俞霏、林若盈、陳蒨葶和王玥，以及「福祿壽訓練學院」隊的王祖藍、李思捷、陳懿德、郭珮文、林妍、陶大衛、彭建豪、趙頌宜、伍韻婷、林樂熙、莫家淦、黃建東等。

 

 

　　這集都有不少「色」魔出現，在「玩啜乒乓」遊戲，久未在電視熒幕出現的葉子楣啜得忘形，而且伸晒脷去啜波。在1Vs1 對決，以體育堂PE衫亮相的郭珮文上場，一眾男嘉賓即踴躍爭住出戰，三哥苗僑偉搞笑地說：「呢啲梗係等隊長嚟啦！」相反輪到陳懿德上場時，大家卻 一面嫌棄。到葉子楣姐上陣時，與她對啜的王祖藍開心搞笑謂：「子楣姐，我等咗 40 幾年呀，就係等呢一刻！」

 

 

 

　　之後曾志偉點名由麥美恩與譚輝智1Vs1 對決，一開始麥美恩已飛擒大咬撲向對方，連男人都被他的主動嚇怕，譚輝智嚇得後退。麥美恩知道譚輝智頭號大粉絲狄波拉在場，麥美恩不斷向拉姑道歉，更一度邀請前輩上台一起玩，但拉姑保持儀態不斷耍手拒絕。

 

 

　　在「爭櫈仔」環節，藝人們都有不少埋身碰撞，一開始已經大混戰，40多人爭10張櫈。隨後一個回合，越玩越少人，梁競徽、陳俞霏、陳蒨葶和郭珮文等人一起玩。音樂停止下來時，陳蒨葶一早被彈開，梁競徽雙手搶櫈，使出「四両撥千斤」用力撥走郭珮文時，正好觸及郭珮文胸部。她來不及反應，只是尷尬坐在地上傻笑，但本能反應，立即隻手放於胸前，而玩得投入的梁競徽，就算有感覺都仍然「show must go on」，堅持撥走所有女士坐在櫈上。

 

 

　　最後，節目尾聲麥美恩完美上演了「小心地滑」，她在「開心無敵開口中」環節內，穿上高踭鞋的她，於佈滿了忌廉上多次被跣，第一次她還能勉強支撐身體站得穩。但相隔不久再次跌倒，狼狽地跌在地上，連站在前方的金剛都被無辜連累。

 

 

　　節目笑中有淚，來到本季最後一集，獎門人與一眾獎老齊齊分享感受，獎門人說：「呢 29 年 好多謝大家一直支持我哋。」感性的麥美恩爆喊，感謝曾志偉讓她有參加拍攝這個節目的機會，曾為獎老之一的祖藍亦感性地感激獎門人：「勾起咗好多回憶，記得當初我嚟到《獎門 人》時，我係完全唔識講嘢，獎門人當時係特登度咗形體題畀我，畀我一步一步 進入呢個節目，好多謝獎門人。」

 

轉載自: 晴報

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