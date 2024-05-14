CHILL CLUB頒獎禮2024 | MC姜濤同台成最萌身高差！張天賦著平底鞋輸蝕偷雞出「絕招」增高

《CHILL CLUB推介榜 年度推介23／24》12日圓滿結束，MC張天賦與姜濤齊獲新增設獎項「MOOV大數據至尊歌手」，兩人首度同台突顯「最萌身高差」，MC為了拉近二人的身高距離，竟然偷雞出動「絕招」！

頒獎禮上突然宣布增設「MOOV大數據至尊歌手」，以MOOV音樂平台的數據計算，選出最受歡迎的三位歌手，包括張敬軒、姜濤和MC。分別從《全民造星》及《造星II》出身的姜濤和MC，齊齊上台領獎，因為二人不時被外界比較，姜濤笑說：「我哋好似第一次同台，有啲不知所措。」MC則感謝合作過的音樂人和賦二代（粉絲），承諾做好音樂。

身高177cm的姜濤，與據稱身高168.5cm的MC站在一起，在ViuTV電視畫面所見，因電視台以低抄角度拍攝，所以看來二人身高似乎相距不遠；但從網上的fan cam片段顯示，姜濤比MC高出超過半個頭，形成最萌身高差！搞笑的MC為了拉近高度距離，使出一招趷高腳，令畫面更加和諧。

事後，真性情的MC笑言上台緊張到忘記縮肚：「希望影出嚟唔會太肥啦！」提到姜濤表示和他同台感到緊張，MC勁坦白：「我唔敢企得咁埋呀，因為一來身高問題啦，同埋我今日（昨日）非常之誠實，（著）平底鞋。我冇後悔，我開始腳踏實地咗，貼地咗，變相個距離遠少少。（keep住貼地？）有啲嘢試一次都夠！」

而MC上載由好友洪嘉豪拍攝的片段，片中的MC上台領取歌曲獎，洪嘉豪猶如一個「唔識影相的男朋友」，以死亡低抄角度拍攝，又zoom近對正MC鼻窿，網民取笑MC「kaho影到你由168.5變左158.6」，MC亦留言自嘲：「嘉豪下次唔好揸機了，多謝你。#緊張的手手 #誠實的鞋底」

《CHILL CLUB推介榜 年度推介23／24》得獎名單：

Chill Club年度流行歌曲：《浪漫殺死巨蟹座》盧瀚霆

Chill Club年度節奏藍調歌曲：《世一》MC張天賦

Chill Club年度搖滾歌曲：《浮床》Dear Jane

Chill Club年度跳唱歌曲：《MONEY》盧瀚霆

Chill Club年度男歌手：盧瀚霆

Chill Club年度女歌手：Serrini

Chill Club年度組合：MIRROR

Chill Club年度樂隊：Dear Jane

Chill Club年度唱作歌手：林家謙

Chill Club年度新人男歌手：邱士縉

Chill Club年度新人女歌手：Nancy Kwai

Chill Club年度新人組合：Beanies

MOOV大數據至尊歌手：張敬軒、姜濤、MC張天賦

Chill Club年度作曲人：徐浩

Chill Club年度填詞人：黃偉文

Chill Club年度編曲人：黃兆銘

Chill Club年度監製：Edward Chan

Chill Club評審團表揚獎 流行歌曲：

《隱形遊樂場》張敬軒

《緊急聯絡人》Gareth T.

《窮人的薔薇》陳蕾

Chill Club評審團表揚獎 節奏藍調歌曲：

《單戀這件小事》Gin Lee

《All That I Want》馮允謙 Feat. 邱彥筒

《世一》MC張天賦

Chill Club評審團表揚獎 搖滾歌曲：

《宇宙大王》RubberBand

《你不會一輩子的愛上我》Tyson Yoshi

《時間管理大師》Dear Jane

Chill Club評審團表揚獎 跳唱歌曲：

《idc》COLLAR

《Dum Dum》Gin Lee

《RUMOURS》MIRROR