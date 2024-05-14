安置或遣返非法入境者都是難題

近日媒體廣泛報道，中美兩國就遣返非法入境者恢復合作，其中《美聯社》的報道稱，已經有一架包機將非法進入美國的中國人遣返中國。在2022年8月美國眾議院議長佩洛西訪問台灣之後，中美之間這方面的工作陷入停頓。媒體的報道說，美國國土安全部部長馬約卡斯上月在眾議院的一個聽證會上確認了最近的遣返行動，稱這是「多年來的第一次」。但北京方面並未對此作出明確回應，媒體稱，外交部的聲明只提到「願意與美國在移民執法領域保持對話與合作」。

實際上，中美之間恢復執法合作，是改善雙邊關係的一個步驟，客觀上等於是在幫美國總統拜登的忙，因為他的競爭對手特朗普一直在誇大非法移民給美國國家安全帶來的風險，藉機批評拜登無能、民主黨政府不作為。今年以來，特朗普多次在競選演說中提到來自中國的非法移民，屢稱「他們處在服兵役的年齡」，暗指收留這些人可能損害美國的國家安全。其實，自拜登上任後，美國新增了300多萬非法移民，絕大多數來自中南美洲國家，來自中國的僅有3萬多人，約佔1%。但因為美國政客普遍視中國為主要競爭對手，美國民眾對華態度日趨負面，所以特朗普編造的虛假說法有一定的市場，已對中美關係帶來新的傷害，促使中方願與美方合作，盡早解決這個問題。

美國的非法移民當中，僅有約1%是來自中國。(AP)

非法移民數量驚人，在野政客藉機發難

但無論是在美國國內安置這些非法移民，還是將他們遞解出境或遣返回國，都是一件耗費大量人力物力的事，同時還會面臨法律挑戰。美國聯邦政府的相關部門人手不足，幾年之後也處理不完現有的個案，再加上資源不足，無法直接管理這些人，只能任由他們前往美國各地。一些歐洲國家也遇到類似的難題，只是情況沒有美國這麼嚴重而已。

在新冠疫情期間，共和黨的特朗普政府實施了特別措施，美國南部邊境的執法人員將逮捕到的非法移民立即遞解出境，送回墨西哥。拜登政府在2021年5月停止執行上述政策，允許非法入境者在美國境內申請庇護，這導致非法移民人數迅速攀升，在經濟和治安等領域給南部各州帶來很大壓力，而當地中小學也無法接納大量講西班牙語的南美青少年。

疫情期間，特朗普要求南部邊境執法人員將逮捕到的非法移民立即遞解出境。(AP)

共和黨政客這兩年多次藉機發難，令打擊非法移民成為全國性話題。得克薩斯州和佛羅里達州的兩位共和黨籍州長，先後多次命令本州執法部門，將非法入境者送到紐約和華盛頓等民主黨人執政的大城市，讓當地人親身感受非法移民帶來的麻煩，順便為今年的總統大選製造輿論，試圖削弱一些民主黨選民對拜登的支持。

英國政府另闢蹊徑，司法挑戰拖慢進度

在英國，非法移民問題同樣困擾著執政者。首相辛偉誠（Rishi Sunak，內地譯作蘇納克）領導的保守黨政府民望極低，而導致政府失去民意支持的原因之一，便是未能妥善處理非法移民問題。從法國坐小艇偷渡到英國的人，多數來自非洲和中東地區，為將他們「拒之門外」，英國政府在2022年4月提出，執法機關將捉到的非法入境者送往非洲國家盧旺達。英國與盧旺達簽訂了協議，由英國提供巨額費用，在盧旺達對這些人進行難民篩選，如果符合一定條件，他們可以在當地定居，否則就要再找願意接收他們的第三國，總之就是這些人沒可能被英國接收。

非法入境者從法國北部乘橡皮艇偷渡往英國，過往曾釀不少意外。(AP)

這似乎是個萬全之策，可惜難以執行。先是社會上出現各種反對聲音，強調盧旺達根本不是一個安全的國家，政府的做法違反了《人權法》；緊接著是政府要應付不同持份者的法律挑戰，各種官司不斷，前後拖了兩年，期間還不得不對法案進行多次修改。

《2024盧旺達安全（庇護與移民）法案》最終在4月下旬走完所有立法程序，正式生效。英國政府強調，這將有效阻止搭載非法移民的小船小艇濫闖英吉利海峽。按照辛偉誠的講法，運送非法移民的第一架包機，有望在7月初起飛前往盧旺達。

如果英國政府的相關計劃能順利展開，公眾的焦點可能會轉向政府為此支付的各種費用，這方面的反對聲音一直很強烈。根據英國媒體的報道，政府將每一位非法移民從英國遣送到盧旺達的支出，預計為16.9萬英鎊，其中大部分是給接受國的費用（超過10萬英鎊），此外還包括押送人員的開支和機票費。英國廣播公司(BBC)的報道指出，這筆錢遠多過將非法移民安置在英國的費用，後者僅需10.6萬英鎊。正因如此，很多英國人批評政府濫用納稅人的金錢，倒不如讓非法移民留在英國，為英國社會做點貢獻。

將非法移民送往盧旺達的法案上月獲通過，但辛偉誠緊接面對濫用公帑的批評。(AP)

經濟難民無窮無盡，政客將其當作籌碼

英美兩國和歐洲大陸其他一些發達國家，都遇到嚴重的非法移民問題，這源於南北半球經濟發展極度不平衡，而戰爭、天災、社會動亂、氣候變化、資源枯竭等諸多因素則在不斷加劇這種不平衡，造成經濟難民愈來愈多，無窮無盡。他們前仆後繼，冒著生命危險從南半球前往歐美，渴望開啟新生活，但各國政客卻將他們當作政治鬥爭的籌碼，用各種手段試圖將他們拒之門外，目的是保護自身利益。對於發達國家來說，無論是在本土安置他們，還是將他們送到某個國家，都缺少有效可行的具體辦法，而且將來也未必能找到出路，這意味著非法移民這個政治難題將由一代人交到下一代人，長久得不到解決。