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14/05/2024

債務違約風險增，「維好協議」更需知

#理財
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  • 伍禮賢

    伍禮賢

    光大證券國際證券策略師，領導股票零售資料研究團隊專責分析香港及內地股票市場，亦負責研究和分析基金、債券及結構性產品，尋找與股票相關的各類資產類別的投資價值。

    經濟不停學

　　過去幾年疫情影響疊加外圍利息快速抽升，導致全球企業債務違約事項發生變得頻繁。標準普爾全球評級公司（S&P Global Ratings）在今年3月份發布的數據反映，今年以來，全球出現債務違約的企業數量，已經超過金融危機以來的任何一年。

 

　　在這樣的投資環境之下，投資者需要對債券投資的安全保障意識有所加強。過往，不少債券投資者對債券條款中的「維好協議」（Keepwell Deed，又稱支持函協議），或未具充分的風險防範意識，以下將對此項協議作出簡單介紹。

 

　　「維好協議」一般是由債券發行人及其母公司共同簽署，約定母公司將會承諾保持發行人具備良好運營狀況，以及具備如期償付債券本息的能力。這項協議具有母公司作出「擔保」（Guarantee）的意味，但性質上跟「擔保」卻大相徑庭。在過去10年，中資企業在離岸市場發行附帶「維好協議」的債券規模高達千億美元，因此對於廣大債券投資者而言，不得不值得重視。

 

　　若作為擔保人，債權人有權從法律途徑，要求擔保人代替發行人無條件承擔償付債務的責任，也就是說，如果發行人出現違約情況，擔保人同樣會被列為被追討對象。而「維好協議」則類似於君子協定，母公司承諾維持發行人的償付能力，但債權人無法直接對支持函提供者要求索償，即使部分債券附帶股份回購承諾函，但同樣只屬於君子協定，並沒有法律效力，甚至沒有規定要在財務報表上披露。支持函提供者的身份，一般是發行人的直接或間接母公司，所以在母公司財務報表中仍有機會列明此項債務，卻不代表母公司必然會直接擔保這一債務。

 

　　舉一個例子，2020年方正集團因債務違約而開展債務重組，在這個過程中，其母公司北大方正集團宣布對方正集團此前提供「維好協議」不予確認，當中涉及當時五隻合計規模為17億美元的海外債券。後來，方正集團的海外債券持有人，以其母公司北大方正集團未能有效履行「維好協議」為由，對北大方正集團提出訴訟，惟相關債權的確認，甚至往後有機會處於資產執行的層面上，均顯得困難重重。

 

　　由此可見，「維好協議」不具任何法律效力，「維好協議」提供者並沒有義務承認該筆債務，因此投資者在投資時需要多加注意。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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