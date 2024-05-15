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15/05/2024

移民英國 ｜ 外國人識講廣東話會被吹捧？香港人在英國識講英文是基本？為何待遇有差別？

#第二語言 #移民 #英文 #Pantry熱話 #文化 #英國 #廣東話
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    Cally

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    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　近來發現，很多香港媒體都喜歡吹捧識講廣東話的外國人，只要講到幾句「唔咸唔淡」的廣東話，喜歡食蝦餃、燒賣，便會被訪問，甚至能上飲食節目；而大部分香港人都識講幾句英文，但只要你的口音並非RP（Received Pronunciation）、文法有少少錯，便會被人「無限放大」。明明都是第二語言，為何會有差別待遇？當然，有些人說廣東話比英文難學，外國人努力融入香港文化值得嘉許，但香港人去到外國，又何嘗不是努力融入當地？我們識講幾句英文，又愛食炸魚薯條和香腸捲，也值得一個受訪機會。

 

為何過度吹捧外國人？

 

　　移民英國後才發現，在香港生活的外國人應該是最幸福的族群，鑑於香港的歷史背景，他們可以保留原有的文化和生活習慣，即使不懂廣東話，也很容易得到外資的工作機會，高薪厚職，又能享受香港的高效率和便利。相反，香港人來到外國需要一段較長的適應期，當地人不會遷就你語言不通。英國大部分文職工作都要求員工精通英文，最好熟悉本地文化，換句話說，識英文只是基本，大部分職業都要英文好才能升上管理層。

 

（由作者提供）

 

　　有時看見香港媒體吹捧喜歡亞洲文化、識講廣東話的外國人，確實有點心理不平衡。事實上，很多國家都要求外來者對當地語言有基本了解，在荷蘭和德國，如果不懂荷蘭語和德文，很難在遊客區以外的地方找到工作，俄羅斯和法國亦然，當地人即使能說英文，在如非必要的情況下只會用母語跟你溝通，這是他們的民族自豪感。因此，在香港生活多年識講幾句廣東話，不是甚麼值得吹捧的事，過去這些年，香港人對外國人過於遷就，學習當地語言是其實是對當地文化的尊重。

 

廣東話難學，難道英文不難學？

 

　　很多人會說廣東話難學，外國人要學廣東話更難，因為這是兩種完全不同的語系，文法不同，語言邏輯也不同。把角色倒轉，香港人學英文其實也要面對相同的情況，只是英文是幼稚園、中小學的必修課堂，但大家「被逼」學了十幾年英文，也難以達到native的水平，難道英文很易學？

 

　　很有趣地，外國人只要能用廣東話講幾句日常用語，發音不用很標準，文法也不用完全準確，香港人已覺得驚為天人，但明明自己的英文水平遠高於此，卻不會欣賞自己，反而去批評大家的不足，這是一個相當病態的社會現象。外國人來香港生活，學廣東話是基本尊重，請停止「抬高」別人，貶低自己。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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