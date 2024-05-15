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15/05/2024

原宿新地標4月開幕直擊！全新東急Plaza原宿「HARAKADO」商場解構：打卡必到天台廣場！懷舊錢湯、Angelina蒙布朗蛋糕

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    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　年輕的時候去東京玩，幾乎每一天都要去原宿逛逛（主要是裏原宿），看看喜歡的潮牌有無新貨返！隨著年齡的增長，去原宿的次數愈來愈少，買衫去新宿、涉谷就可以了，邊走邊吃的話，淺草可能比較精彩！不過，難得原宿有新商場開，而且更是位於最熱鬧的神宮前十字路口，就算東京的行程緊湊，都總覺得要花幾個鐘去看看！

 

原宿新地標｜4月17日OPEN！東急Plaza原宿「HARAKADO」

 

　　新商場「東急Plaza原宿HARAKADO（ハラカド）」位於原宿神宮前十字路口之上，對面是shopping熱點Laforet。你或者會問「是不是有bills（梳乎厘pancake名店）那幢」？答案是「不是」！那幢之前的名字叫做「東急Plaza表參道原宿」，位於HARAKADO的對角位置，但隨著HARAKADO開業，已經正式改名為「東急Plaza表參道OMOKADO（オモカド）」。HARAKADO的HARA，代表Harajuku（原宿），而KADO是日文「角落頭」的意思；而OMOKADO的OMO，則代表Omotesando（表參道），KADO同樣是角落頭的意思。

 


HARAKADO位於最熱鬧的神宮前十字路口，外牆的不規則鏡面設計，非常獨特，開業後即成為原宿的新地標！（攝影：Katty）

 


地下鐵千代田線及副都心線「明治神宮前駅」出口就在旁邊，交通非常方便。（攝影：Katty）

 


我於4月底的周末到訪，畢竟開業未夠一個月，遊客多得很，更要排隊上電梯！（攝影：Katty）

 

　　新商場HARAKADO最矚目的，就是外觀，外牆那不規則鏡面設計，跟OMOKADO入口電梯的鏡面隧道互相呼應，開業後即成為原宿的新地標！原宿一直以來被譽為是日本潮流文化的發源地，而HARAKADO就以「新文化發信據點」為主題，由地庫到7樓，共有75間店舖，除了食店及fashion，亦有錢湯、糖果店及gallery，當中有不少是新一代設計師的店舖，感覺很有新鮮感。

 


作為「新文化發信據點」，應該都想吸引外國遊客到訪，所以HARAKADO的「水牌」設計都很有心思，除了以漫畫風格作圖示，更全用英文，很容易明白。（攝影：Katty）

 


設計非常有心思的商場指南，同樣以漫畫風格呈現。（攝影：Katty）

 

下一頁︰原宿中心泡老舖錢湯、打卡最啱天台花園

 

 

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