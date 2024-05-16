電子商務30年：由亞馬遜到中國電商平台，從互聯網誕生發展到人工智能！電子商務對我們產生多大影響？

過去30年，電子商務對我們產生了深遠的影響。從互聯網的誕生、智能電話的普及、社交媒體的湧現到生成式人工智能（Gen AI）的崛起，電子商務改變了人們的購物方式及企業運營模式。讓我們回顧一下過去的成就，並展望未來，探討最新的技術在電子商務中的應用。

亞馬遜 - 全球最大的電子商務平台

國際市場上，亞馬遜在過去30年中取得了巨大的成功。亞馬遜在1995年創立，最初只是一家網上圖書零售商，而如今已發展成為市值全球前十大的電子商務平台。根據報告，亞馬遜的年度總收入從1997年的10億美元成長到2020年的3,860億美元。亞馬遜的成功得益於其高效的供應鏈管理、創新的物流技術、數據驅動個性化推薦和以客戶為中心的經營理念。

中國的電子商務經歷了驚人的發展

在過去的十年，中國電商蓬勃發展，這一成就主要歸功於中國廣大的網絡使用者、便捷的流動支付方式、高效的物流服務和創新的商業模式。根據數據統計，截至2020年，2020年中國的電子商務交易額達到了34.8萬億元，相當於全球總交易額的一半以上，當中直播電商市場規模已達到超過1.5萬億元人民幣，年均增長率超過50%。阿里巴巴和淘寶在這一領域中發揮了關鍵作用。以阿里巴巴旗下的淘寶為例，每年的雙十一購物節都是直播式電商的一個重要里程碑。今年雙十一期間，李佳琦總銷售額估計超過250億元人民幣，金額相當驚人。這些數據表明，直播式電商在中國市場的規模和影響力不斷擴大。消費者通過直播節目能夠直觀地了解商品特點，並享受到實時互動的購物體驗，這激發了他們的購買慾望。同時，商家和品牌也能夠透過直播平台直接觸達大量潛在消費者，提高銷售業績。

電子商務的快速發展對我們的生活方式產生了深遠的影響。首先，它為消費者提供了更便利和多樣化的購物體驗。透過電子商務平台，我們可以隨時隨地瀏覽和購買商品，毋須受制於時間和地點的限制。無論是日常用品還是高端奢侈品，幾乎所有的商品都可以在網上找到。此外，電子商務也為消費者提供了更多的選擇和比較的機會。我們可以輕鬆比較不同品牌、不同商家的商品和價格，從而做出更明智的購買決策。

其次，電子商務為企業帶來了龐大的商機和發展空間。傳統的實體店面受到地理位置、租金等限制，而電子商務打破了這些限制，使得企業可以更廣泛地觸及全球市場。小型企業和創業者也可以透過電子商務平台建立自己的品牌和銷售管道，降低了進入市場的門檻。同時，電子商務也為企業提供了更多的數據和分析工具，幫助他們更了解消費者需求、優化產品和服務。

科技創新時代來臨

隨著最新技術的發展，電子商務將迎來更多的變革。生成式人工智能（Gen AI）是一個值得關注的領域。通過機器學習和自然語言處理等技術，Gen AI 具備更高的智能水平，可以進行更複雜的任務，如自動客服、智能推薦和虛擬購物助手等。例如，中國的淘寶已經開始使用AI客服機器人，能夠根據消費者的問題提供解答和建議，提高了客戶服務的效率和質量。

此外，機器人技術（Robotics）在倉儲和物流管理方面的應用也取得了一定的成就。例如，亞馬遜的倉儲中心使用機器人協助分類、包裝和運輸商品，提高了作業效率和準確性。HKTVmall 早前亦花了過億港元於德國引入「執貨機械人」，協助處理每日數萬張超市產品及糧油雜貨的訂單，代替人手調配出貨，提升營運效率及準確性，同時降低成本。未來，隨著機器人技術的進一步發展，我們可以預見更多的自動化和智能化應用，如無人駕駛遞送機器人和智能倉儲系統等。這將進一步改變電子商務的物流和交貨方式，提高效率和便利性。

總結而言，電子商務在過去三十年發生了翻天覆地的變化，改變了我們的購物方式、商業模式和社會生活。它為消費者帶來了更便利、多樣化的購物體驗，為企業帶來了巨大的商機和發展空間。未來，隨著生成式人工智能和機器人技術的應用，電子商務將繼續變革。

適逢《經濟通》成立30周年，掌舖 Boutir 特此衷心祝賀《經濟通》百尺竿頭，更進一步。