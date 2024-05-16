東張西望何伯 | 鄧兆尊力撐何伯私己錢有自主權！懷疑何伯抄自己？建議唔好再受訪：你哋唔夠TVB玩嘅

近日，《東張西望》採訪何伯同新何太的個案備受社會關注，成為不少市民茶餘飯後的熱論話題，連星二代鄧兆尊都有留意，他近日在「田豪祖3寶」YouTube Channel直播期間，被問及對何伯事件的看法，他力撐何伯450萬應該有自主決定權去用，不過他竟主動建議何伯唔好再做TVB訪問？

鄧兆尊表示事件討論度相當高，他跟三名女友都有一齊收看，主持人曾志豪和貴花田問到三女友的反應，兆尊說：「我懷疑何伯係抄我，佢買啲嘢咁似我買嗰啲嘢？龍鳳鈪我冇，冇佢咁叻，但鑽石耳環、戒指都有買過嘅，（幾時買呀？）識咗之後先買，（高爾夫球）打完第19個洞之後，（應該講已經有關係之後）得到咗個肉體，係我畀佢。三位都係一面倒覺得衰，就算第三個都係咁講，煲湯喎...我識好多內地人為咗攞身分證，結婚之後再離婚，之後再搵自己鍾意嘅嘢。（何伯）到咗呢個年紀搵個伴好應該，但只係睇錯咗啲啫！」

至於何伯應否給新何太100萬，打本給對方做生意？兆尊說：「你自己搵番嚟嘅錢，就算去澳門一鋪過買100萬都得呀，自己搵呀嘛，使得快定使得慢都係自己決定，呢方面我撐何伯。（佢覺得真金換真心！）呢樣嘢就好難講，一個女仔咁樣衝埋嚟，居心可測啦，做咗咁多年人...（你呢？）我睇吓好唔好食，好食再嚟幫襯囉，而家剩番4000幾蚊，如果女仔咁愛佢，一日三餐佢包晒囉！」

對於《東張西望》斬件式報道，兩位主持都表示連日來的點擊率都非常之高，而且各大YouTube都熱烈討論，對於今次個案，兆尊說：「何伯講呢番說話好明顯綵排好耐，經過佢太太訓導同綵排好耐先講，如果唔係冇理由咁清晰而又唔駁嘴嘅。咁啦，唔好再做訪問喇，你哋唔夠TVB玩嘅，連續劇做足半年就無謂啦！（佢哋會死咬落去？）梗係咬，而家講買嘢，下集講公屋，有排玩，福祿壽都扮啦！」曾志豪指節目越來越多金句，加上是雙方正相有需要的訪問，慢慢開始感覺距離真實越來越遠，兆尊大感同意，他說：「唔係開始，係一定係假，你睇鏡頭都知，講吓影吓隻手，一時又摸大髀，已經落定晒Order做呢啲嘢，多嘢講啲（多話題）之嘛，大家睇嘢清晰啲！仔女唔會出場呀喇，大家試諗吓，做訪問點會冇啦啦有湯，又影到有拖手行街，唔好中招啦！賺晒所有收視同扮嘢，拍拍籮友就走，但對於佢哋家人可能越搞越大件事，其實輸晒。」

內容來源：https://www.youtube.com/watch?v=9qi21kgil_c