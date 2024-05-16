  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Watches & ...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界港是港非
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

16/05/2024

東張西望何伯 | 鄧兆尊力撐何伯私己錢有自主權！懷疑何伯抄自己？建議唔好再受訪：你哋唔夠TVB玩嘅

#東張西望 #娛樂 #晴報文章 #TVB #鄧兆尊 #影視娛樂 #何伯
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: 娛樂組

　　近日，《東張西望》採訪何伯同新何太的個案備受社會關注，成為不少市民茶餘飯後的熱論話題，連星二代鄧兆尊都有留意，他近日在「田豪祖3寶」YouTube Channel直播期間，被問及對何伯事件的看法，他力撐何伯450萬應該有自主決定權去用，不過他竟主動建議何伯唔好再做TVB訪問？

 

 

　　鄧兆尊表示事件討論度相當高，他跟三名女友都有一齊收看，主持人曾志豪和貴花田問到三女友的反應，兆尊說：「我懷疑何伯係抄我，佢買啲嘢咁似我買嗰啲嘢？龍鳳鈪我冇，冇佢咁叻，但鑽石耳環、戒指都有買過嘅，（幾時買呀？）識咗之後先買，（高爾夫球）打完第19個洞之後，（應該講已經有關係之後）得到咗個肉體，係我畀佢。三位都係一面倒覺得衰，就算第三個都係咁講，煲湯喎...我識好多內地人為咗攞身分證，結婚之後再離婚，之後再搵自己鍾意嘅嘢。（何伯）到咗呢個年紀搵個伴好應該，但只係睇錯咗啲啫！」

 

 

　　至於何伯應否給新何太100萬，打本給對方做生意？兆尊說：「你自己搵番嚟嘅錢，就算去澳門一鋪過買100萬都得呀，自己搵呀嘛，使得快定使得慢都係自己決定，呢方面我撐何伯。（佢覺得真金換真心！）呢樣嘢就好難講，一個女仔咁樣衝埋嚟，居心可測啦，做咗咁多年人...（你呢？）我睇吓好唔好食，好食再嚟幫襯囉，而家剩番4000幾蚊，如果女仔咁愛佢，一日三餐佢包晒囉！」

 

 

　　對於《東張西望》斬件式報道，兩位主持都表示連日來的點擊率都非常之高，而且各大YouTube都熱烈討論，對於今次個案，兆尊說：「何伯講呢番說話好明顯綵排好耐，經過佢太太訓導同綵排好耐先講，如果唔係冇理由咁清晰而又唔駁嘴嘅。咁啦，唔好再做訪問喇，你哋唔夠TVB玩嘅，連續劇做足半年就無謂啦！（佢哋會死咬落去？）梗係咬，而家講買嘢，下集講公屋，有排玩，福祿壽都扮啦！」曾志豪指節目越來越多金句，加上是雙方正相有需要的訪問，慢慢開始感覺距離真實越來越遠，兆尊大感同意，他說：「唔係開始，係一定係假，你睇鏡頭都知，講吓影吓隻手，一時又摸大髀，已經落定晒Order做呢啲嘢，多嘢講啲（多話題）之嘛，大家睇嘢清晰啲！仔女唔會出場呀喇，大家試諗吓，做訪問點會冇啦啦有湯，又影到有拖手行街，唔好中招啦！賺晒所有收視同扮嘢，拍拍籮友就走，但對於佢哋家人可能越搞越大件事，其實輸晒。」

 

內容來源：https://www.youtube.com/watch?v=9qi21kgil_c

 

轉載自: 晴報

【母親節限時優惠】 送價值$288維柏健30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素) ► 火速行動

我要回應
更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#東張西望 #娛樂 #晴報文章 #TVB #鄧兆尊 #影視娛樂 #何伯
更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

中國綠色能源產能過剩？

17/05/2024 07:37

大國博弈

FX MONDAY｜美國通脹數據前瞻 | 歐元中長線向上機會...

13/05/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk