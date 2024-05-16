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16/05/2024

總理遭槍擊，帶出斯洛伐克的前世今生

#容我世說 #斯洛伐克 #菲佐 #捷克 #天鵝絨革命 #歐洲 #大國博弈 #槍擊 #遇刺
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    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

    容我世說

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　　相信沒有多少人留意斯洛伐克這個中歐小國，但日前該國總理菲佐(Robert Fico)在公眾地方遭槍擊，性命垂危，可以說是震驚歐洲，畢竟斯洛伐克是歐盟成員國。有趣的是，這個成員和匈牙利一樣，在歐盟眼中也是名「壞孩子」，遠歐盟而親普京，對美國亦極盡批判之能事，即使兩國也是北約成員國。

 

　　不過，這都與領導人有極大關係，菲佐和匈牙利總理奧爾班同是民粹民族主義者，在政策上大同小異。他們兩位對俄烏戰爭持相同態度，就是北約煽動烏克蘭惹來的禍端，因此對烏克蘭難民極不友善，甚至向他們說不。

 

斯洛伐克總理菲佐屬民粹民族主義者，對烏克蘭難民極不友善。(AP)

 

　　奇怪的是，我們可以說奧爾班領導的青年民主主義者聯盟－匈牙利公民聯盟是個極右政黨，但菲佐所創辦的方向－社會民主黨（簡稱方向黨），在政治光譜上卻屬左翼，乃是在1999年從民主左派黨分裂出來，2005年再從民主左派黨和其他中間偏左政黨吸收成員，成立了現時的方向黨。至於菲佐，他則在1989年前曾加入當時主政的共產黨。

 

　　說到1989年的中東歐巨變，我們自然想起原屬於捷克一部分的斯洛伐克，在巨變後如何逐步和平分手，被國際社會一時稱頌。

 

　　1990年當東西德統一後不久，捷克與斯洛伐克卻開始醞釀分道揚鑣。到了1992年，捷克與斯洛伐克正式「離婚」，這發生在1989年捷克「天鵝絨革命」之後，因此，人們也稱該次兩地「離婚」為一次「天鵝絨式離婚」，沒有流血，和平告別，如天鵝絨一樣順滑。

 

1989年捷克發生「天鵝絨革命」，開啟了該國的民主進程。(AP)

 

　　當時，有不少媒體把兩地能和平分手，歸功於「天鵝絨革命」精神領袖哈維爾，他當時任捷克總統。可是，當我多次採訪捷克和斯洛伐克後，發現原來事實卻相反。當捷克和斯洛伐克正式展開民主進程時，斯洛伐克民族主義者開始發難，要求獨立；哈維爾四處奔波，希望能平息獨立之聲，並提出聯邦制，給予斯洛伐克更多自治權。

 

　　我在布拉格與一名歷史學教授聊天時，他告訴我，哈維爾根本不希望見到兩地分裂，只不過他的總理、後來成為總統的克勞斯(V. Klaus)，與斯洛伐克民族主義者作了個交易，他迅速在國會通過讓斯洛伐克獨立的議案。克勞斯動作之快，令哈維爾無法不作妥協，從中可以看到哈維爾從頭到尾只不過是一個文人，他無法處理複雜的政治。

 

 「天鵝絨革命」的精神領袖哈維爾，原來並不希望見到捷克和斯洛伐克分裂。(AP)

 

　　無論如何，斯洛伐克於1993年1月1日獨立至今已30年了，過去30年來也的確與捷克和平相處，她的經濟亦逐步走上軌道，並且在前共產歐洲國家中，該國乃是第二個使用歐元的國家，第一個改用歐元的是斯洛文尼亞——一個前南斯拉夫地方。

 

　　在採訪過程中，我發覺理想革命是一回事，現實政治又是另一回事。現在，有捷克人表示，「天鵝絨革命」早已被騎劫了，那斯洛伐克又怎樣說呢？長途公車從布拉格駛向斯洛伐克首都布拉迪斯拉發(Bratislava)，共4小時車程。我終於向美麗的布拉格揮別。

 

　　布拉迪斯拉發這個我在1993年初訪的城市，2019年東歐巨變30周年時重臨已感到陌生，走時依然陌生。其實，斯洛伐克外貌沒有多大變化，除了街頭巷尾出現令我討厭的賭場外，她依然典雅。但景物依舊，人面已變。時間，的確是宇宙萬物最大的考驗，它與權力和金錢一樣，是測試一個人情操的最後誘惑。

 

在過去的30年，歐洲面對融合的難題，並潛藏分裂隱憂。(AP)

 

　　事實上，斯洛伐克獨立後約30年期間，整個民主化過程與其他中東歐國家面對相同的挑戰，貪腐是一大問題，無論左翼或右翼，都是一個銅幣的兩面，金權是最大的考驗。斯洛伐克總理菲佐在任期間，亦有捲入多宗貪腐的爭議中，而他的疑歐和民族主義立場，不僅代表著新舊歐洲過去30年的融合難題，還有歐洲的潛藏分裂隱憂，從習近平最近訪問歐洲三國已看出端倪。

 

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