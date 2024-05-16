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16/05/2024

百度公關一姐自製公關災難！冷酷無情有樣睇？骨格岩巉代表缺乏同理心、踩人上位？不重視傳統道德相學特徵是怎樣？

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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

    玄來更精彩

    本欄逢周四更新

　　大家來見識一個「有前無後、死咗罷就」的相格！

 

　　這人的導航系統很有趣，只有前、沒有左右、更沒有後，可能因為「內置晶片」共不提供這功能。

 

　　新經濟股百度沉睡了好一會，近月「復活」，但因一位高層的言論失誤，被批「冷酷無情」，令百度股價大插水。

 

　　這位前百度公關一姐究竟用甚麼來泡製一場自殺式的公關災難呢？

 

　　原來是社交平台的熱炒和其人性的冷酷。

 

　　在五一長假間，當時仍是百度副總裁的璩靜在抖音帳號發放了4條評論，語言辛辣、語氣冰寒，盡顯女強人的霸氣與冷血，雖然吸睛也吸粉 （有粉絲逾96萬，但有傳是買來的。）因言論太苛刻涼薄，頓受圍攻，結果也要黯然道歉離職。

 

　　她的「出位」評論包括：

 

　　「員工鬧分手提離職我秒批。」

　　「為甚麼要考慮員工的家庭？」

　　「我又不是她的婆婆（家姑）。」

　　「公司和員工只是僱傭關係。」

 

　　她這些言論在一個競爭白熱化的行業、在一個要求所有員工賣命的時刻，簡直匪夷所思，有網民批評：「要知道璩靜是年薪千萬的副總，而不是一個月薪幾千元的實習生。身為百度的公關一號位，這樣的身份都不能代表公司的價值觀和企業文化，那麼還有幾個人可以代表呢？」網民還揚言，若公司不處理璩靜，便罷用百度，事情不斷發酵，結果在五月七日和八日，百度股價在港股、美股合共蒸發了120億元人民幣。

 

　　有謂這只說明璩靜在社交媒體的「霸氣人設」失敗、弄巧反拙了，但她畢業於外交學院，曾任新華社中央新聞採訪中心記者，2015年出任華為公共及政府事務部副總裁、中國媒體事務部部長，2021年加入百度任副總裁，負責與公眾溝通的事務。就以上資歷，已證明她一向從事以人為本的工作，就算賭一鋪找個出位的「人設」，也不應選一個「死硬」的冷血形象、自製災難。

 

　　她的相格，也是鋒利尖刻、攻擊性強、投機性強，純「格鬥格」：

 

　　一、骨格有點岩巉：顴尖、頰削、下巴尖，可形容為「面無四両肉」，這種人嚴重缺乏同理心，在執行時尤不考慮別人的立場，他們為了結果，會掃低一切障礙，踩著別人來上位。

 

　　二、耳反廓：不重視傳統道德或價值觀，做事富顛覆性，認為自己這樣做很「前衛」。

 

　　三、鼻高鼻直鼻陡峭：自尊心強、本位意識濃烈，覺得自己高人一等、十分出眾，做事直接了當，不會轉彎那麼「委屈」，你說她沒人情味，她說自己效率高，連戲都費事做。

 

　　四、揚眉女子：眉起角，野心滿滿。她在五月六日「職業女性的遺憾」中透露自己曾忘記大兒子的生日和小兒子上幾年級，但並不後悔，因為選擇了做職業女性。

 

　　若抽走了人性、抽走了親情，無論多成功的女強人都是只懂向上爬、向前衝的人肉機器人而已！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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