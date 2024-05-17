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17/05/2024

KMB九巴推「搭九巴過紅隧」著數！成人會員搭滿10程即送10 eCoin當$10使！參加要注意2點！即睇3 Steps拎優惠教學

#著數優惠 #優惠 #巴士 #著數 #KMB #九巴
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Text: Sammy Leung

　　如果大家常坐巴士，一定要留意今次的優惠！近日，九巴推出「eCoin有賞！ 搭九巴過紅隧」活動，乘搭九巴紅隧路線過海，每搭滿10程即送10個eCoin，即是$10！即睇！

 

　　九龍巴士（一九三三）有限公司（「九巴」）在2024年5月15日起至8月12日推出了「eCoin有賞！ 搭九巴過紅隧」，今次的活動會分為3個階段，每個階段為期30日。已註冊九巴eCoin Wallet的club1933會員可以在每一階段內，憑已登記的八達通每搭滿十程$10或以上 (按成人車資計算) 的九巴紅隧路線車程，成人或附有學生身分八達通每搭滿10程可獲贈10個eCoin，小童、樂悠卡、長者或附有殘疾人士身分的八達通則搭滿10程紅隧巴士，亦可獲贈5個eCoin。每個eCoin相等於$1車資，不設兌換上限，另外，聯營過海路線九巴營運班次都適用。

 

 

　　大家可以在活動頁面看到進度，紀錄在乘車後8日內更新。而每個eCoin相等於$1車資，不設到期日。大家除了可以用eCoin來在club1933積分換領頁面換精美九巴禮品，都可以捐贈給指定社福機構。不過，要注意以下2點：

1. 搭車次數每30日會重新計算，不可累積下次

2. 今次活動只限九巴紅隧路線車程，有關適用九巴紅隧路線，可以按此

 

　　而參加方法很簡單，只要3步：

 

1. 即到App1933登記成為club1933會員及註冊eCoin Wallet帳戶

 

2. 憑已登記的八達通搭九巴紅隧路線，每搭滿10程可獲贈10個eCoin，在活動頁面可以看到進度，

 

 

 

3.以eCoin乘坐九巴及龍運，只需登入eCoin Wallet，啟動登車二維碼，登車時出示該二維碼及透過巴士上的電子支付系統掃描二維碼。

 

 

eCoin有賞！ 搭九巴過紅隧

日期：2024年5月15日至8月12日

詳情按此

 

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