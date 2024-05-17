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17/05/2024

中國綠色能源產能過剩？

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  • 雷鼎鳴

    雷鼎鳴

    香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授

    雷鳴天下

    本欄逢周五更新

　　美國財長耶倫(Janet Yellen)上月到中國訪問時發表的「中國產能過剩」論，太過違反經濟常識，連影藝界的阿叻也一針見血指出中國不是「產能過剩」，而是「產能過勁」。但很多人或許忘記，耶倫曾試圖突出中國在綠色能源、電動車、太陽能光伏板及電池方面產能特別過剩。美國政府也許是要以在電動車及光伏板等項目上大幅加稅，來要脅中國不得與俄羅斯進行貿易，但中國顯然不為所動，所以美國在5月14日便惟有硬著頭皮宣布：把從中國進口的電動車關稅從25%增至100%，太陽能電池關稅則從25%上升至50%。這些是典型的無用功，這些產品的美國市場對中國並不重要，中國自己對綠色能源產品的需求正殷，美國的加稅只傷了自己，對中國只是搔癢。不過，美國此舉，更顯露其中國政策章法大亂，而且使人相信，美國對防止地球暖化，口說支持但毫無誠意。

 

料2025年碳達峰，提早達標

 

　　有個組織叫「國際能源署」(International Energy Agency, IEA)，每年都會發布一份長篇報告，分析及檢查各國的能源政策及減排狀況。全球天氣變暖及極端氣候頻頻出現，我們在香港早已常常領教，將來還會出現甚麼災難，我們還需拭目以待，但光是空氣污染所帶來的人命損失，據IEA的估計，每年有600萬人因此過早死亡。人命有價，經濟學中有方法估算，我屈指一算，已發現其每年構成的損失，幾可等同美國一年的GDP，非同小可！只是世人一般不大理會別人的死亡，對此等損失視而不見而已。

 

中國積極拓展可再生能源，減少碳排放。(AP)

 

　　為了控制地球暖化所帶來的困擾，國際上設了一個目標，便是大氣溫度與工業革命前相比，平均增幅要在攝氏1.5度以下。這個目標不易達到，但若達不到，全球則會災難頻仍。現時的計劃是希望到了2050年可達至「碳中和」，即人類每年製造的二氧化碳可被樹木全部吸收，二氧化碳在大氣中的比重不會增加。中國近年在這方面的貢獻特別亮麗，她雖因人口眾多、工業發達，能源使用巨大，但從前設立了指標，2030年前達至「碳達峰」（即二氧化碳排放從此時開始一直減少），2060年步至碳中和。以目前數據看來，中國可提早幾年達成這些目標，可能2025年便碳達峰，IEA對此亦讚譽有嘉。

 

太陽能電池產量，年增逾倍

 

　　為何中國處於工業高速發展期，仍可在控制地球暖化上超額完成任務？很重要的一個原因是中國在可再生能源上進步非凡，光是在2022年，中國以一國之力，供應著全球太陽能電池當年總產量的45%、風力發電的50%，以及全球電動車銷售的60%。在2023年，中國太陽能電池產量竟比2022年增加不止100%。

 

中國的電動車性價比高，佔了全球銷售的六成。(AP)

 

　　但這是否意味著地球暖化危機，已因中國在可再生能源產量上的急速進步而化解了？遠未到此地步。2023年全球可再生能源功率的增幅是510GW（即5100億瓦），但這距離去年年底200個國家所訂定的目標，即到了2030年，可再生能源全球的總功率要三倍於現在，即達到11000GW，還有很長的路要走，若無中國爆發式的產能增長，根本毫無達標機會。由此可見，美國說中國綠色能源產能過剩，真是語無倫次，中國這方面雖產能甚勁，對世界貢獻巨大，但仍需加大力度生產太陽能電池等產品，才可勉強頂住全球天氣的變異，否則將來出現河流斷流、湖泊見底又或特大風暴的情況下，連能源安全都成問題。

 

新能源貢獻全球，反遭抹黑

 

　　美國方面情況又如何？2022年，美國人均二氧化碳排放14噸，全球最高；中國則為9噸。美國製造了污染，但卻頗為不思進取，現時美國每年製造的太陽能電池，可供電7GW，只是中國數以百個GW的零頭，到了2030年，美國的預期也只是40GW。

 

　　去年我開車環繞美國一圈，在得克薩斯州，朋友告知，該州對安裝太陽能電池雖無法定理據禁止，但諸多阻礙。此州陽光充沛，本是太陽能的合適之地，為何普通家庭安裝光伏板也這麼麻煩？朋友認為因為該州是產油州，其利益集團根本不想有能源的新來源，以免影響其生意。若此說屬實，則美國是否有真心實意減低碳排放，實屬可疑。

 

得克薩斯州是美國主要產油州份，對安裝太陽能板諸多阻礙。(AP)

 

　　投資在可再生能源，達至碳中和，本是對全球有益之事，但美國卻不這麼樂意自己付錢，貢獻世界。反而中國，據IEA的報告，每年卻肯投入遠超6500億美元的代價去發展新的潔淨能源，這是GDP的3.6%，數額巨大，有此義舉，反被美國抹黑，這世界有時真是黑白顛倒。

 

（本文原載於5月17日《香港經濟日報》）

 

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