東京人氣Mr. CHEESECAKE抵港！日本名廚百萬銷量芝士蛋糕突圍靠一個秘訣？全新朱古力栗子口味、Financier法式小蛋糕試食報告

這邊廂，香港餐飲業正苦於掙扎求存，那邊廂，來自日本東京的Mr. CHEESECAKE自從於尖沙咀K11 Musea 商場開設了Popup 店，其芝士蛋糕一直都出現爆賣現象.......

一直所說的香港人消費力疲弱，在Mr. CHEESECAKE像是完全未曾發生過，去到Popup店所見，淨重約400克的芝士蛋糕售價由$349至$395不等，就算說不上極昂貴亦絕對不便宜，卻能夠全線賣光，一盒芝士蛋糕存貨都不多，顧客根本沒可能即時購得，必須要待店方逢週五5:00pm於線上開放新一輪預訂，才可齊齊展開網購爭奪戰，勝利者才可到Popup店提取literally戰利品，真係好癲囉！

踏入5月，該店隆重加推全新口味Chocolate Marron 朱古力栗子芝士蛋糕，根據官方資料，這是一款結合了朱古力、栗子以及冧酒香氣的獨特口味蛋糕，該品牌的大廚兼老闆田村浩二更遠度來港進行密集式宣傳活動。



Mr. CHEESECAKE大廚兼老闆田村浩二來港為其Popup所見做宣傳，雖然睡眠嚴重不足，但每逢拍照必定交足微笑，每有提問必然用心回答。



在Popup店所見，所有口味的芝士蛋糕都售罄，只剩Financier費南雪可即場購買。

雖然日本產品往往是優質的保證，但當我收到這個frozen到十分堅硬的朱古力栗子芝士蛋糕試食版，怎都看不出有甚麼值得大肆宣傳之處，賣相簡單得只有橫線加直線的長方體，真是minimalist得可以，放在無印良品肯定不會發生違和感，置於京都寺院神枱亦滿具禪修意味。

官方指出，要享用此芝士蛋糕，有三個方法：

1. 冷凍 — 於冰格冷凍庫取出芝士蛋糕後隨即食用，它的冷凍質感如雪糕，味道上會更凸顯焗製烤烘的焦香。



2. 半解凍 — 是大廚最推介的食法，把芝士蛋糕置放室溫環境約15分鐘至半小時（視乎室內溫度），當蛋糕的中心位置仍然冷凍結冰，而外層已漸融化，兩種質感形成強烈對比。



3. 完全解凍 — 芝士蛋糕於完全被解凍的時候，質地會變得柔軟似是焦糖燉蛋，其甜味及甜品香氣亦更為突出。

下一頁︰「香氣」是Mr. CHEESECAKE關鍵字！