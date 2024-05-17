  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Art Month ...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
陳世味道
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

17/05/2024

東京人氣Mr. CHEESECAKE抵港！日本名廚百萬銷量芝士蛋糕突圍靠一個秘訣？全新朱古力栗子口味、Financier法式小蛋糕試食報告

#Food News #費南雪 #甜品 #芝士蛋糕 #Mr. CHEESECAKE #馬告 #ETEL #Financier #朱古力栗子芝士蛋糕 #食家精選
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: 由作者提供

　　這邊廂，香港餐飲業正苦於掙扎求存，那邊廂，來自日本東京的Mr. CHEESECAKE自從於尖沙咀K11 Musea 商場開設了Popup 店，其芝士蛋糕一直都出現爆賣現象.......

 

　　一直所說的香港人消費力疲弱，在Mr. CHEESECAKE像是完全未曾發生過，去到Popup店所見，淨重約400克的芝士蛋糕售價由$349至$395不等，就算說不上極昂貴亦絕對不便宜，卻能夠全線賣光，一盒芝士蛋糕存貨都不多，顧客根本沒可能即時購得，必須要待店方逢週五5:00pm於線上開放新一輪預訂，才可齊齊展開網購爭奪戰，勝利者才可到Popup店提取literally戰利品，真係好癲囉！

 

　　踏入5月，該店隆重加推全新口味Chocolate Marron 朱古力栗子芝士蛋糕，根據官方資料，這是一款結合了朱古力、栗子以及冧酒香氣的獨特口味蛋糕，該品牌的大廚兼老闆田村浩二更遠度來港進行密集式宣傳活動。

 


Mr. CHEESECAKE大廚兼老闆田村浩二來港為其Popup所見做宣傳，雖然睡眠嚴重不足，但每逢拍照必定交足微笑，每有提問必然用心回答。

 


在Popup店所見，所有口味的芝士蛋糕都售罄，只剩Financier費南雪可即場購買。

 

　　雖然日本產品往往是優質的保證，但當我收到這個frozen到十分堅硬的朱古力栗子芝士蛋糕試食版，怎都看不出有甚麼值得大肆宣傳之處，賣相簡單得只有橫線加直線的長方體，真是minimalist得可以，放在無印良品肯定不會發生違和感，置於京都寺院神枱亦滿具禪修意味。

 

　　官方指出，要享用此芝士蛋糕，有三個方法：

 

1.    冷凍 — 於冰格冷凍庫取出芝士蛋糕後隨即食用，它的冷凍質感如雪糕，味道上會更凸顯焗製烤烘的焦香。

2.    半解凍 — 是大廚最推介的食法，把芝士蛋糕置放室溫環境約15分鐘至半小時（視乎室內溫度），當蛋糕的中心位置仍然冷凍結冰，而外層已漸融化，兩種質感形成強烈對比。

3.    完全解凍 — 芝士蛋糕於完全被解凍的時候，質地會變得柔軟似是焦糖燉蛋，其甜味及甜品香氣亦更為突出。

 

下一頁︰「香氣」是Mr. CHEESECAKE關鍵字！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】內地再增8個自由行城市，餐飲業倡設大灣區身份證，以便利更多人來港消費，你是否認同？► 立即投票

我要回應
更多陳世味道文章

你可能感興趣

#Food News #費南雪 #甜品 #芝士蛋糕 #Mr. CHEESECAKE #馬告 #ETEL #Financier #朱古力栗子芝士蛋糕 #食家精選
更多吃喝玩樂文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

中國綠色能源產能過剩？

17/05/2024 07:37

大國博弈

FX MONDAY｜美國通脹數據前瞻 | 歐元中長線向上機會...

13/05/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk