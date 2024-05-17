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17/05/2024

田豪祖3寶 | 鄧兆尊大爆同劇女星邀上門修理擺設！著性感睡衣設局勾引？事敗轉投有婦之夫：我唔知有冇手尾

#Youtube #翟威廉 #鄧兆尊 #電視劇 #電視台 #綜藝節目 #演員 #晴報文章 #娛樂 #影視娛樂
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Text: 娛樂組

　　鄧兆尊早前作客「田豪祖3寶」Facebook做直播主持，大談近日熱辣辣的娛樂話題，提及翟威廉在一個訪問中自認有海量性伴侶，鄧兆尊表示欣賞他夠坦白，因藝人都是常人有七情六慾。被問到圈中有沒有「大兜亂」的關係，兆尊形容有「炒粉」的情況，亦大爆曾有同劇女演員邀請上門，對方以性感內衣色誘......

 

 

 

　　鄧兆尊跟「田豪祖3寶」YouTube Channel主持曾志豪、貴花田及王耀祖一向老友鬼鬼，每逢有主持放假，鄧兆尊都充當「客席主持」參與直播的工作，由於兆尊經常大爆娛樂圈的秘聞，所以大受網民歡迎。近日，鄧兆尊在直播期間以翟威廉海量性伴侶為話題，他被問到有沒有圈中人主動送上門做性伴侶？兆尊坦言：「點會冇吖？以前有一個同我拍同一套劇嘅女演員，放咗工叫我幫佢整（修理）個漏水嘅擺設，佢話壞咗，可唔可以放工有時間嚟幫佢整？我話好，去到一開門，嘩，喱士睡衣，真係乜都凸晒出嚟咁濟，我好奇怪行入去間屋，點知佢仲同工人講：『鄧生我同佢冇嘢呀，佢嚟整嘢！』我一整完梗係即刻走啦，喺嗰個情景，好明顯係一個局，仲整落去？我唔係何伯呀大佬！」曾志豪和貴花田追問事件的後續，鄧兆尊再爆料：「收尾有人中咗招啦，（有冇手尾跟？）嗰個男人係結咗婚嘅，藝人嚟嘅，我唔知有冇手尾，只知個女星越搬越近個男人屋企。」

 

 

　　問到性伴侶是否找藝人會比較安全？兆尊說：「搵藝人大家有保障呀嘛，你唔篤爆我，我又唔篤爆你，但藝人就好難招呼，始終男女都有身分，一線食四線，四線一定受氣。而家出面有好多公關會安排好多嘢，中介有好多著數，唔淨係講錢。試過有女藝人，而家冇做呀喇，當時同我講話想賺啲錢，我答佢搵我都幫佢唔到，佢話：『你不如圈養我啦！』我做唔到呢樣嘢，所以介紹咗畀我朋友，個男仔冇結婚，（你唔要就推畀人？）喂，我冇用過，你有所需，佢有所求啫，撮合咗佢哋，都拍咗拖十幾年，作為同事介紹畀佢，而且對方單身，呢樣我覺得冇問題。」兆尊表示圈中「玩家」通常有樣睇，「單身未必係爛玩，通常結咗婚先爛玩，最高（手）係出去玩，話畀人知已經結咗婚呀喇，仲曬手機啲仔女相，所以出去做咩，人哋都唔會追究你，令人唔好有憧憬以為可以做女朋友。」

 

 

轉載自: 晴報

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