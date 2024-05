Anson Lo疑不滿被盧覓雪笑濃妝！教主連出5個IG限時動態反擊？《晴朗》事發時林海峰阮子健未能即時反應

男團MIRROR成員Anson Lo(盧瀚霆)出席活動時一向都會以全妝示人,日前電台節目主持盧覓雪於開咪時提到Anson Lo「濃妝」,Anson Lo 15日疑似連環出五個Instagram 限時動態反擊。

前日早上商台節目《在晴朗的一天出發》主持阮子健提起日本牛郎,當時佢形容:「個個牛郎個頭Gel起晒,又金又紫,個妝又化到好濃。」盧覓雪隨即回應:「濃過Anson Lo?」現場頓時靜過太空,另外兩位主持林海峰同阮子健都未能即時反應,阮子健就打圓場回應:「濃過好多人啦。」

事件似乎都引起Anson Lo關注,IG狂出限時動態疑似係回應盧覓雪。Anson Lo先後貼出自己的歌《ON》及《MY LIFE》的歌詞,寫道:「Don’t tell me who I am. I’ll show you who I am(別告訴我我是誰, 我會告訴你我是誰。)」、「I’ll live my life(我會過我的生活)」

之後Anson Lo 又展示自己嘅「humongous(超大)」化妝品,指自己因為準備巡演需要更多的化妝品,然後再大曬流利英文英語說道:「I think I’m gonna do a simply glamorous look for tomorrow night on stage and I’m not ashamed of it. Yeah, it makes sense, so I’m doing what I like.(我明晚會以艷麗的造型上舞台,而我並不為此感到羞恥。 是的,這很合理,我在做我喜歡的事。)」

之後再出另一個英文限時動態:「Negative people tend to bring someone they already hate down for no proper reason. (Maybe yes…make up)(負面的人往往會無緣無故地貶低他們討厭的人。 (也許是的……化妝))」佢又指正面嘅人會專注於自己嘅同埋點樣變得更好成長,並不斷變得更好:「let alone criticise other’s makeup. At the end of the world. It’s just make up(更別說批評別人的妝容了。說到底,那只是化妝而已。」

唔少神徒都大讚教主態度正面,並大鬧盧覓雪:「濃妝唔係個個都carry到,我正主素顏都靚!」、「撈撈好勁! 高度決定格局。」不過都有人指如果Anson Lo真係回應盧覓雪就太小器:「其實濃妝係好中性嘅形容詞,冇褒冇貶。」、「就咁講一句都出咁多個story。」