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17/05/2024

林海峰事隔8年再到澳門開演唱會！Fans期待嘉賓陣容！「軟硬天師」會否再度合體？

#葛民輝 #演唱會 #澳門 #娛樂 #晴報文章 #林海峰 #影視娛樂
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　　林海峰帶着他的首個個人演唱會，於八年後再踏澳門舞台，《Uncle Auntie Farewell Party演唱會2024》澳門站將於6月8日假澳門倫敦人綜藝館隆重舉行！去年底，林海峰於香港亞洲博覽館舉行一連三場演唱會，反應熱烈，這次將表演帶到澳門，約定各位Uncle、Auntie再開P！

 

 

　　林海峰直言依舊鍾情白紙與鉛筆，固然享受回頭看的日子，無奈時代更迭不得已與過去的人事物講拜拜，就讓告別以前用他獨特的歌聲，帶觀眾回到那些逐漸消逝的時間點，重溫由蘭桂坊到BIG JOHN牛仔褲的美好回憶，唱住噏他的青蔥歲月、30METHING到50METHING。入行以來林海峰做過不同類型作品，圖像設計、專輯、廣播劇、是但噏、舞台劇，唯獨從未舉行個人演唱會，去年他終於首次開騷盡情跳唱，為觀眾送上經典如《的士夠格》、《男子組》、《流行曲》、《好狗》、《傻婆》到近年的新歌《Uncle》、《Auntie》、《重要嘅嘢講三次》及《蛋撻》等。

 

 

　　這次去到澳門，林海峰將再度演繹他的作品表示：「好開心可以去澳門開騷，大家都知我唱歌有幾好聽，咁都有人邀請，証明大家係幾咁有品味。」雖然不是第一次過大海演出，但他仍然非常期待，每次在不同場地演出都會為他帶來不同的感覺：「我都想繼續同觀眾有互動，其實係幾好玩，希望大家好似上次『咁籃開心』。」林海峰又透露演唱會的部分演出將有作改動：「無理由又做多次《叱咤》，都要修改下啦。」他為愛犬Millie創作的公仔亦會隨團出發，為澳門站觀眾勁歌熱舞。

 

 

　　至於演唱會嘉賓陣容，去年有姜濤、陳奕迅及葛民輝坐陣，其中軟硬合體令全場陷入瘋狂狀態，兩人用多個版本獻唱《廣播道FANS殺人事件》，至今仍然讓軟硬迷津津樂道，更不時追問去年於會上預告的軟硬演唱會詳情，未知是次澳門站會否令軟硬再度合體？雖然林海峰只透露會有嘉賓上台，但堅持對人名封嘴，但是無論如何，相信都會為觀眾們再一次帶來興奮回憶。

 

林海峰《Uncle Auntie Farewell Party演唱會2024》澳門站 - 詳情：

日期：2024年6月8日

時間：晚上8時

地點：澳門倫敦人綜藝館

票價：HKD/MOD $988｜$788｜$488

購票平台：金光票務 https://www.cotaiticketing.com/shows/janlamb2024.html 

 

轉載自: 晴報

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