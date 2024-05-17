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17/05/2024

熊黛林自組公司獨立發展：想嘗試演奸角！桃紅色晚禮服亮相康城影展勁吸睛

#熊黛林 #Lynn #港聞娛樂 #Jean d’Estrees #電影盛事 #康城電影節 #影視娛樂
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　　今年剛自組工作室的熊黛林（Lynn），近日獲法國美容護膚品牌Jean d’Estrees 「讓緹絲」邀請以嘉賓身份赴法國出席「康城電影節」開幕禮。首度踏上紅地氈的她，以一身桃紅色晚禮服躋身國際電影節中，艷光四射，坦言期待下一次再來康城，能夠有機會帶著自己演出的作品，再度走上紅地氈與大家見面。

 

　　Lynn形容走上紅地氈的心情既榮幸又興奮，因為以往只有在網上看到這電影盛事，但今年自己有機會與來自世界各地的演員、名人、導演、制作人等置身其中，現場星光熠熠的熱鬧氣氛，讓她大開眼界。她還期待的說：「眾多演員當中，我最想見到鞏俐；之前在另一個電影節上也跟她遇上，覺得她是一位很有氣質和好演技的演員，我對她去年在康城所穿的黑色晚禮服印象尤深，很有氣派，是我喜歡的女星。另外，陳可辛導演都是我欣賞的一位導演，他今年也有新作《醬園弄》亮相康城，希望可以碰上他，親口預祝新片大收。日後如果有機會合作便更好。」

 

 

　　Lynn透露今次能夠亮相康城，多得早前與法國美容護膚品牌合作後，彼此惺惺相惜 ，於是便有了這機遇，所以把握這匆匆五天的行程。她很滿意此行說：「今日康城一直下著雨，之前還擔心穿著這襲桃紅色長袖晚裝走紅氈會很熱，但現在這氣温剛剛好，這襲晚禮服還發揮了保暖功效。而最開心的原本以為下雨天沒機會去海灘一遊，大家經常說遊康城，海灘是必遊的勝地，怎知行完紅地氈待車之際停了雨，馬上把握良機走到海灘附近，拍下一輯靚相，總算不枉此行。」

 

 

　　自組公司後第一個job便赴海外出席康城影展的Lynn坦言之後希望接多些不同類型的工作，及角色發揮一下，而自己很想嘗試演奸角；現在有些工作也在斟洽積極安排中，希望大家很快可以見到自己有作品出街。出席康城電影節之外，Lynn還跟美容護膚品牌團隊到當地古堡參觀，如此美麗風光，如果老公能夠同行可以加添一份浪漫？Lynn笑謂：「今次就留給我們一班女士啦；因為團友大部份是女士，大家一圍埋便嘻嘻哈哈說個不停；如果我老公同行，恐怕會冷落他，留待下次我們二人世界啦！」

 

轉載自: 晴報

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