17/05/2024
端午節2024 | 端午糭勁多早鳥優惠、新口味！低至69折買原隻乾鮑元貝金腿糭！邊間滿額送XO醬？新口味必試米芝蓮雞樅菌糭、 榴槤控必試榴槤咖央醬糯米糭、邪惡栗子東坡肉糭
Sammy Leung
Sammy Leung
每個人、每件事，總有值得被發掘的地方。
Senior Content Editor
還有幾星期就到端午節，端午節除了觀看龍舟比賽外，一定要食端午糭，今次一齊看看端午節的端午糭！除了有名人飯堂製作的人氣糭外，還有素食口味、榴槤口味等等，真的十分吸引！早一點訂可能仲有優惠！Let’s go！
端午節2024│1. 國金軒：米芝蓮指南推薦食府！最抵69折食矜貴南非乾鮑魚及原粒日本宗谷瑤柱糭
米芝蓮指南推薦食府國金軒今年推出「至尊雙囍」套裝，包括了2款端陽糭，當中有「原隻乾鮑元貝金腿糭」及「日本十勝紅豆甘栗桂花糭」，前者是採用了 50 頭南非乾鮑魚、原粒日本宗谷瑤柱、金華火腿等矜貴材料製成，而後者用了日本紅豆粒及紅豆蓉，食落豆沙蓉口感十尸分幼滑，配上日本甘栗、桂花及自家製作的玫瑰醬，有種清新的味道，但絕不覺膩。而國金軒「至尊雙囍」套裝禮券於 5 月 31 日前於 Mira eShop 購買可享高達69折優惠。
國金軒
價錢：「至尊雙囍」端陽糭套裝原價$668
領取日期：2024年5月18日至6月8日
地址：香港中環國際金融中心商場三樓3101店、尖沙咀彌敦道118-130號美麗華廣場, The Mira Hong Kong 3 樓
下一頁：必試首推真空包裝「花旗蔘烏雞糭」！素食者可試「養生珍菌竹笙淮山糭」
【母親節限時優惠】 送價值$288維柏健30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素) ► 火速行動