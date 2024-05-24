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24/05/2024

香港一日遊 | 荃灣大窩口玩樂美食推介！城門谷公園賞美人蕉、人工瀑布打卡 / 發哥幫襯爆汁生煎包 / 京都過江龍酥脆金黃吉列牛

#本地遊 #一日遊 #荃灣 #本地美食 #打卡熱點 #香港一日遊 #大窩口 #本地玩樂
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Text: Sammy Leung

　　放假不想留在家中，一於來個本地遊，大家想去哪？近日，康樂及文化事務署又在Facebook上公布了新的康文賞花情報，今次是看美人蕉！而其中一個地點是城門谷公園（南園），所以今次來一次大窩口、荃灣一日遊！

 

延伸閱讀：荃灣一日遊！5大美食＋玩樂行程推介！全新公園免費賞龔如心珍藏木化石／夢幻水母館打卡／白種元加持麻辣米線！邊度食$6爆餡糯米糍？

 

大窩口、荃灣一日遊│1. 城門谷公園（南園）：賞美人蕉！6米高噴泉+人工瀑布打卡

 

　　第一個地點當然是今次旅程的主打，去看美人蕉！根據康樂及文化事務署Facebook，美人蕉科是多年生草本植物，原產地喺熱帶美洲，花期長，在夏天開得最多花，更可以在淺水中生長，而其中一個觀賞地是城門谷公園（南園），大家可以去找找美人蕉的蹤跡！

 

(示意圖)

 

　　城門谷公園位於荃灣城門道，佔地10.73公頃，分為北園和南園，北園有網球場、長者健體園地及兒童遊樂場；南園則有7人硬地足球場兼手球場、籃球場兼排球場、長者健體園地、卵石路步行徑及兒童遊樂場。最特別的是，城門谷公園有總面積達3,500平方米的人工水景，大家可以在這公園好好散散步。

 

 

(示意圖)

 

　　另外，城門谷公園南園人工水景、小型人工瀑布、6米高的噴泉、噴霧水景、玫瑰園、香花園，大家假日可以去走走！

 

 

城門谷公園（南園）

地址：荃灣城門道21號

南園：上午6時30分至晚上11時

詳情按此

 

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