FX MONDAY｜聯儲局或9月開始減息？｜避險情緒下金價短期仲有得升？｜歐央行六月減息勢在必行？

嘉賓：渣打銀行財富管理首席投資辦公室 高級投資策略師 陳正犖

美國4月份消費物價指數(CPI)按年升幅放緩至3.4%，按月升幅則放緩至0.3%，核心CPI按年升幅，是3年以來最小，按月升幅則放緩至0.3%，通脹數據對息口的參考性愈來愈細，綜合目前各個經濟數據看，聯儲局傾向9月減息機會較大？據報伊朗總統萊希、外交部長和其他官員的直升機在回程途中「硬着陸」，目前搜救工作正進行中，但伊朗官員指萊希生還的機會不大，今次事故對中東局勢將會起甚麼變化？金價[XAU]短期上試2500美元機會大？歐洲央行已連續幾個月維持利率在4.5厘高位不變，央行亦發出過訊號，指通脹降溫很快將可以開始減息，如無意外歐央行應該是三大央行中最早減息的一間？

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