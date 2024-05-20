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20/05/2024

香港將無法避免開徵銷售稅？

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  • 李慕飛

    李慕飛

    李慕飛，資深政策研究及傳媒工作者，曾近距離觀察政府施政，用心研究政策得與失。

    但凡香港事，無論是與非，事事關心。

    港是港非

    本欄每周一更新

　　香港千億赤字的《財政預算案》終於在5月8日獲立法會通過，政府面對巨額財赤，如何開源節流，自然成為政府未來的主旋律。社會對巨額財赤未有掀起多大漣漪，但有識之士就憂心忡忡，不斷出謀獻計，有人建議出售政府家產，有人提議開徵新稅，但政府最終只提出內部緊縮政策及基建發債計劃等措施，因為政府明白，今年初經濟仍然呆滯，開徵新稅是無可能的事。

 

　　陳茂波司長的運氣似乎不錯，今日市況已比發表《預算案》時大有改善。樓市撤辣令到買賣迅速回升，亦可能重新刺激起地產商投地意欲；同時近日股市亦回復生氣，大有牛氣沖天之象。目前市場轉趨暢旺，將會帶動印花稅、地價收入大幅回升。

 

　　事實上，香港出現巨額赤字，皆因印花稅及賣地收入大幅下跌。2023-24年度綜合赤字為1016億元，但查實去年地產市道低迷，導致地價收入比預算大幅減少656億元，印花稅亦少收了350億元，基本上這兩筆少收的款項已達1006億元，已差不多等如赤字總和。《預算案》估計本年度仍會有481億元赤字，但筆者可以大膽預測，只要樓市股市持續暢旺，本年度財赤不但可望大幅收窄，甚至轉虧為盈亦未嘗無可能！

 

　　香港的收入除了利得稅及薪俸稅外，主要還是依靠樓市、股市及其他投資收入，所以自回歸以來，股市、樓市一旦出現調整，就會出現公共財政危機，原因亦很簡單，香港稅基太過狹窄，太過依重上述的稅收。政府自回歸後，一直為此而煩惱，在2000年成立「稅基廣闊的新稅項事宜諮詢委員會」，當時提出銷售稅及海陸離境稅等建議，2006年更為銷售稅提出公開諮詢，但由於反對聲音太大，最終不了了之。

 

港府2006年曾就銷售稅諮詢公眾，但反對聲音太大，最後不了了之。(Shutterstock)

 

　　不過，對於擴闊稅基，政府一直都念念不忘，2017年成立「稅務政策組」，就是為了研究新稅種。政策組一直沒有公開研究詳情，不過司長近年偶爾會在公開場合「說漏了嘴」，一時說不排除香港會開徵銷售稅，一時又說資產增值稅都是研究範圍。香港是國際金融中心，不太可能開徵資產增值稅，但銷售稅絕對是政府的心頭好，只不過當年沒有足夠的政治能量在立法會通過！

 

　　據筆者的估計，政府汲取今次巨額赤字的教訓，未來數年極可能會再次提出開徵新稅，以盡快拆除積壓多年的深層次危機。香港過去出現財赤時，由於有巨額儲備，只要捱過經濟寒冬，憑著樓市及股市帶來的收益，公共財政危機自然會解決。但今時已經不同往日，美國正全力遏止中國經濟發展，香港處於夾縫中，受害亦最深，目前亦不排除會進一步遏制香港經濟，所以香港需要一個更加穩健、更加均衡的收入來源，以免經濟寒冬再來時，香港已無法自救。

 

　　即使無美國打壓，香港人口老化問題亦迫在眉睫！根據政府近年的研究，政府未來收入每年平均只能維持約4.5%增長，但人口老化令醫療及福利開支大增，政府開支每年平均增長高達6%至7.5%，香港將會入不敷支，並可能出現結構性赤字。這不是危言聳聽，而是正在發生的事，若不及早拆除香港的計時炸彈，後果可以不堪設想。

 

　　政府當年認真研究過兩項新稅款，第一項是海陸離境稅。近日多了人北上消費，有政黨重提建議，但政府沒有接受，相信是因為稅收不多，以每人25元計，每年只有23億元收入，而且太多人反對，同時更擔心會「得失」鄰近城市，最終得不償失。

 

　　另一項就是銷售稅。銷售稅能夠帶巨額收入，根據2003年研究，稅率定於5%，就有300億元稅收，時至今日，私人消費開支已比當年翻了一倍多，粗略估計稅收可能高達600億至700億元，足以解決稅基狹窄的問題。而且，政府可以對高價貨品徵收較高稅率，對民生必需品徵收較低稅率，從而達到財富再分配的目的。

 

　　另一方面，政府亦多了應付反對聲音的能力。首先，香港是發達經濟體系中，唯一一個還未有銷售稅的地區，開徵亦可以講得通，同時可以參考日本近年增加銷售稅稅率的經驗，當時日本指明收入用於醫療及退休開支，結果成功減低反對聲音。筆者忽發奇想，香港還有「絕招」，就是將稅收的一至兩成，以電子消費券的模式回饋全港市民，可望爭取基層市民支持。政府用71億元就可以每人派1000元，派2000元亦只要142億元，只約佔稅收兩成。其實，每當庫房水浸時，無論如何都要開倉派糖，如果因銷售稅令政府收入大增，派糖亦都是自然的事。

 

　　道理已經講完，大家會否支持銷售稅？

 

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