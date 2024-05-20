東張西望 | 新何太疑用抖音拍片教人釣金龜？用超強濾鏡坐定讀出金句語錄！親自回應網友：離開這個傷心地

《東張西望》何伯和新何太個案雖然告一段落，不過「何伯&何伯老婆關注組」的人數有增無減達9萬人，而早前有網友成功「起底」在抖音搵到新何太的公開帳號，她大方以真面目來分享人生哲理和愛情觀，仲識得入鄉隨俗用上強勁濾鏡和用普通話發言，不少網友從她的語錄感覺她一直就是為釣金龜。

早前有網友在關注組分享抖音號，網名是「千語BB生活語錄」，估計是新何太的真身，不過由於濾鏡相當重，而且《東張西望》的訪問全程都是打格仔或者戴口罩，為免誤中副車，網友抽絲剝繭發現「千語BB」手上的戒指、家中的背景及以一張《東張西望》展示過的牛仔褸自拍照都是完全符合，相信是新何太無誤，不過為何自稱為「千語BB」就不得而知，莫非她曾經是林峯或吳千語的粉絲？

「千語BB」拍攝影片作品七十幾條，全部屬於自拍的短片，跟《東張西望》的激動爆喊情侶不同，所有影片一式一樣坐定定讀出金句語錄。帳號被揭後，網友即時湧入抖音收看，更分析新何太的心態跟搭上何伯的聯繫。新何太說：「追求男歡女愛都是膚淺的人，真正供養生命的是靈魂。」、「嫁給金錢還是嫁給愛情，女人一生要記住，如果你被一個富豪看上了，你一定要嫁，而不是去嫁一個窮光蛋，因為富人看上你，是因為他真的愛你。」、「給所有女人一個忠告，就是千萬不要拿自己的錢去幫助你的男人，即使他再怎麼窮，再怎麼需要錢，你也不要去幫，把錢藏起來，陪他過苦日子。一個饅頭掰開兩半，裝作不嫌棄他的樣子，打上兩個字陪伴，他愛你你就更愛他，假如說婚姻有變動的時候，他根本不會懂得感恩，還教會蛇與農夫的故事。」、「如果一個男人，他說他很喜歡你、說很愛你、說天天想你，那你要抓住這個機會，大大方方跟他提要求，必要的時候要提錢，你記住不能談錢的戀愛就不要談了，還不如彈棉花，錢這個東西不能衡量愛情，但它真的可以過濾垃圾...真正愛你的人怕給你的錢不夠多。」等等。

而帳號被揭，新何太都沒有太大反應，還大方逐一回應網友的留言，有網友指新何太紅到廣東省，她回應說：「不好意思了。」當收到不少支持她的留言，新何太都會附上Emoji答謝大家。她表示真的賣了龍鳳鈪，被問到為何不賣鑽戒，她回應說：「鑽戒賣唔值錢啊！」網友大讚香港餐飲業有前途，新何太自揭：「但我老公話要離開這個傷心的地方。」似乎早前有網友拍到他們過關北上，有機會真的在內地雙宿雙棲，莫非真的賣牛扒？