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20/05/2024

許志安《芷珊約你》自爆「安心偷食」後3年自我封閉人生最黑暗！太太鄭秀文給予勇氣復出：畀個機會我壞咗做返好

#港聞娛樂 #Sammi #安仔 #許志安 #芷珊約你 #鄭秀文 #安心偷食 #影視娛樂
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　　在《芷珊約您》的預告中，許志安首次正式開腔回應「安心偷食」事件，2019 年經歷人生低潮的安仔，曾暫停所有藝演工作，直到 2022 年才正式復出。他向相識二十載的芷珊罕有地重提當年事件，不但對其人生和事業造成極大影響，更足足花了三年時間才能面對心理關口；曾一度收埋自己，甚少回覆電話之餘，更直言不夠膽期望事業會有將來：「嗰刻嘅我係人生最……痛苦、最黑暗，睇嘢冇顏色。」

 

 

　　能夠走出陰霾、勇敢面對錯失，安仔最感激太太鄭秀文（Sammi）的鼓勵、陪伴和寬恕，他緊握拳頭肉緊地說：「我自己冇勇氣嘅話，真係對唔住愛我嘅人。」並大拋「男人核心論」:「一個男人喺家庭裡面係要咁，要去勇敢地面對所有嘢，而呢樣嘢先至係個核心。」安仔又重提曾形容自己是「壞咗嘅人」一事：「畀個機會我，壞咗做番好。」相當有誠意。在自我療癒的數年間，安仔除靠閱讀書籍舒緩心境，還重拾彈鋼琴及彈結他練歌的日子增值自己，安仔坦言該段沉澱的時間對自己來說是最無價的。

 

 

　　經歷過低潮期後，安仔自覺視野比以前寬闊，待人處事有了不同角度，最重要的是，Sammi 都覺得安仔變得成熟了；Sammi 鼓勵安仔復出，就連演唱會歌單都給予他很多意見。他續指 Sammi 十分關心其內心感受，二人聊了很多，現在安仔學懂聆聽別人，說到此處安仔一度哽咽：「可能以前冇聆聽得咁多，會覺得……你（Sammi）搞得掂。」、「依個傷疤會跟住我一世，成為提示我做人嘅方向。」芷珊與安仔認識多年，見證他與 Sammi 多次離合，問到事件可有令二人感情昇華？他一臉嚴肅表示：「呢件事之後，唔好再用呢啲字眼。」安仔全程戴上婚戒受訪，連公演當日亦戴著。談到 10 年後的計劃，安仔表示會繼續在演藝事業上拼命，為家庭花百分之二千努力好好地打拼，形容為「一生的使命」；至於想跟 10 年後的許志安說甚麼，他毫不猶豫地回答：「其實你好幸福，以前唔知。」安仔又大談何謂幸福、快樂，讓芷珊大為感動。　

 

 

 

 

轉載自: 晴報

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