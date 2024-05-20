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20/05/2024

騙案手法 | 少爺占疑遇街頭騙案竟中招2次！網上問：《東張西望》會唔會受理？

#少爺占 #港聞娛樂 #街頭騙案 #東張西望 #甄子康 #影視娛樂
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　　近年香港騙案多不勝數，市民稍不清醒就好容易「中招」，商台DJ少爺占（原名：甄子康）在Threads公開一次奇怪的經歷，問問網友自己到底是否受騙，更笑言想嘗試報《東張西望》，但擔心事件太細，未必獲得受理。

 

 

　　少爺占早前在Threads分享一次的疑似遇到騙案的經歷，正正發生在他工作的廣播道街頭，少爺占留言說：「唔知係咪被騙事件，件事係咁嘅。 話說我頭先泊咗架車響廣播道，突然間有個男人敲我車窗。 佢話自己今朝響商場入邊俾人偷咗個袋，已經報咗警，然之後佢問我可唔可以借三十幾蚊佢坐車返葵涌屋企。佢話自己響呢頭返工，聽日可以返過嚟俾返啲錢我。跟住我就攞咗車裏面30幾蚊散紙俾佢，然後同佢講：『唔使還俾我啦！』其實我唔知道由廣播道搭巴士返去葵涌係咪真係要三十幾蚊。」

 

　　少爺占續言原來已經不是第一次遇到這個情況，而且對白內容幾乎一樣，只是人物不一樣，但他仍然選擇上當原來有原因，「借俾佢嘅原因係，我已經第二次發生呢件事，又係響條街度，唔同嘅人，同一樣嘅說法，上次我冇借到，後尾諗返覺得自己好似好衰咁，可能嗰個人真係冇錢返屋企，所以今次就諗都冇諗過佢係咪呃我，就俾錢佢。有冇人有同樣經歷，請問我係咪俾人呃呢？咁細囈嘅事東張西望會唔會受理？」不少網友對少爺占的奇遇都議論紛紛，其中他的前同事麻利留言說：「我都試過...四十蚊話入機場...但係你唔問吓佢邊個商場俾人偷嘢先，如果係又一城，點解佢唔喺車站問人借要行到上嚟廣播道？」此外，都有為數不少的網友留言稱遇到相類似的情況，似乎大家都「中招」，事關大家認為既然他照返得工，有同事或上司就自然可以借錢，不需要街頭問人借，再者有人指出由廣播道到葵涌的巴士大約只需要10蚊。

 

 

　　不過，網友建議下次一律稱自己沒有現金在身之餘，更有搞笑的提議，「試下話你車佢返屋企？應該9秒9條友閃走」、「下次你可以話：我哋咁有緣不如selfie一張先？睇吓佢會唔會即撇？」、「你借夠$200，然後問佢攞身分證、電話、再寫張欠單，最好影埋相，同現代財仔一樣做法。又唔係唔借，不過有借有還！」等等。

 

 

 

 

 

轉載自: 晴報

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