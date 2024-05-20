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20/05/2024

介紹都多餘——德記潮州菜

#食家精選 #週末好去處 #本地餐廳 #本地遊 #潮州菜
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  • 曾智華

    曾智華

    為食鬼，人稱碌Sir或肥碌。自幼家貧，12歲負責買餸，經常打斧頭通街食，故五呎高竟肥到36吋腰160磅重。長大後，繼續以食食食為志向。如今退休，以橫掃香港美食為人生終極目標！

    肥碌大食遊

    隔周一刊出

Photo: 由作者提供

　　打開門做生意，當然希望日日爆滿，多多媒介曝光，大量宣傳，係咪？九成時間係，但也有一成情況，唔係。

 

　　事實，我肥碌食通港九新界，好的，一定會介紹（唔好的，免提，佢自會陰乾），因推動飲食業，為香港好，點解唔多點做？

 

　　不過，你一廂情願幫手推廣，間中未必個個受，尤其當佢剛剛攞咗米芝蓮銜頭，就真係弊傢伙，因大量生客擁至，熟客無位，行家挖角，廚師跳槽或跳草裙舞，做店主的，煩到癲。

 

　　此時，若再有鋪天蓋地宣傳報道，咁就分分鐘變「送佢一程」，係乜，做到冧檔也。

 

　　冇誇大，我正正目睹兩個例子，無謂再提，總之，最終是——執笠⋯⋯慘情。

 

　　老老實實，今次介紹呢間，對老饕來講，真係介紹都多餘，因屹立西環近四十年，晚晚爆瀉，正是「德記」也。

 

當不少人呻飲食業冇得做同時西環德記就晚晚如此。話「冇得做」者可會認真研究原因？

 

　　小弟與店主黃生黃太N年前投緣，唔想煩佢，故此，久不久才訂枱，睇睇有乜新嘢。（老友話多餘，因其實此處最好食的，正是舊嘢）。

 

高大威猛的黃老闆晚晚站在高台上監察菜館一切。

 

　　小弟勁鍾情德記的滷水大拼盤，次次冇得輸——粉嫩鵝肝、肥美鵝腸、入晒味有（o趙）頭的鵝掌鵝翼及腍腍的鵝肉。

 

這個鹵水拼盆可講獨步香江。

 

　　呢個拼盤，真真獨步香港，不知幾許食客遠道而來，正為一嚐此極品。

 

　　歎完，一圍「傳媒老是佛」已乾咗四支紅酒。

 

　　當然唔少得，為潮式凍花蟹。如今的香港潮州店，一係冇貨，一係斬到你成頸血。德記勝在貨真價實，收費合理，找數絕不會嚇破膽，以為入完香港某大「富豪醫院」。

 

大大隻凍花蟹，不少店用來劏容。德記只收合理價錢。

 

　　黃太特別推薦飲杏汁白肺湯，生磨杏仁，足料，入口香噴噴，啖啖滑嘟嘟。

 

新鮮杏仁磨的杏汁白肺湯，香又滑。

 

　　潮式大拼盤是全晚唯一有食剩的，點解？因在座個個三高兼肥肚腩，面對陣容龐大的蝦棗、墨魚卷、脆皮糯米釀大腸，全部油炸，點敢狂食，故只可以一件起兩件止。

 

這是唯一有剩的潮式酥炸大拼盆，因在座位位「三高」也。

 

　　不過，個個雖話怕乜怕物，但當羔燒四寶丸一上枱，班大哥又似乎忘記身有糖尿病，可能心諗：「死就死啦，一次啫，去邊度搵到咁鬼正潮州甜品呀？」我肥碌乃其中之一，雖冇糖尿病，但歎完一碗咁勁熱量美食，肯定翌日要齋戒再在運動場急步十個圈，但⋯⋯值得嘅。

 

 

「三高」？當遇上羔燒四寶丸時，一於死就死啦！

 

　　大滿足後，離開往櫃檯找數，咦⋯⋯發覺黃太青春咗、潮咗、靚咗喎！點解呢？下次再問。

 

　　到德記晚飯，一定要買兩樣嘢才Bye Bye，一為門口的砵仔糕，長期有條龍，打曬「為食報告」啦；另一為獨家秘製鹹檸檬，回家浸梳打水或用來蒸元朗烏頭，配搭正到飛起。

 

德記潮州菜館

地址：堅尼地城卑路乍街3號益豐花園地下

電話：2819 5568

 

 

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