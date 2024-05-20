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20/05/2024

天氣預報 | 未來9日間中有雷暴！天文台：周末天氣不穩定！天文台App風雨季必用4大實用功能：實時特別天氣提示 / 未來2小時降雨預測 / 教你用雷達圖睇雨勢！

#打工仔 #天氣 #氣溫 #天文台 #天氣預測 #香港 #香港天氣 #Pantry熱話
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Text: Sammy Leung

　　今日一醒來，街內天色昏暗，相信大家都估到會接住下來幾天都有機會下雨。今次除了跟大家看看未來幾日天氣之外，天文台近日就教了風雨季實用Tips，全部都可以在「我的天文台」用到，這樣自己就可以更易掌握天氣狀況！

 

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　　今日(20日)，大家一早起來，都看到天氣不太好。天文台指，本港方面，今早的驟雨為多處地區帶來超過10毫米雨量，而南丫島及蒲台島更錄得超過20毫米。而一股偏東氣流正影響廣東沿岸。預計明日(21日)一道低壓槽會為南海北部及華南沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴。不過，預料高空擾動會在接近周末影響華南，令到該區天氣不穩定。

 

圖片來源：Unsplash@ Catgirlmutant

 

　　先看看未來9日天氣概況：

 

未來九日天氣預測(圖片來源：天文台)

 

 

 

● 5月21日（二）：多雲，間中有驟雨，雨勢有時較大及有幾陣雷暴。溫度24至27 °C；相對濕度80-95%

● 5月22日（三）：大致多雲，有幾陣驟雨。溫度25至29 °C；相對濕度75-95%

● 5月23日（四）：大致多雲，有幾陣驟雨。溫度25至30 °C；相對濕度75-95%

● 5月24日（五）：大致多雲，間中有驟雨及雷暴。溫度25至29 °C；相對濕度80-95%

● 5月25（六）：大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光。溫度26至30 °C；相對濕度70-90%

● 5月26日（日）：大致多雲，有幾陣驟雨。溫度26至30 °C；相對濕度70-95%

● 5月27日（一）：大致多雲，有幾陣驟雨。溫度25至30 °C；相對濕度75-95%

● 5月28日（二）：大致多雲，間中有驟雨及雷暴。溫度25至30 °C；相對濕度75-95% 

● 5月29日（三）：大致多雲，有幾陣驟雨。溫度25至29 °C；相對濕度75-95%

 

　　在下雨方面，大家可以看到未來9日，每天都有幾陣驟雨，而星期二(21)、5月24日及5月28日，更可能會有雷暴，接近周末天氣都是不穩定。所以大家記得要帶遮！

 

 

未來九日天氣預測(圖片來源：天文台)

未來九日相對濕度(圖片來源：天文台)

 

　　氣溫方面，未來九日的溫度都在25至30度，而值得留意的是5月27日，因為當日的分區氣溫是最高的，即睇5月27日各區天氣預測：

 

● 打鼓嶺：25-32°C

● 上水：26-33°C

● 大埔：25-31°C

● 沙田：26-31°C

● 西貢：25-31°C

● 將軍澳：25-31°C

● 橫瀾島：25-27°C

● 黃竹坑：26-30°C

● 尖沙咀：26-31°C

● 青衣：26-31°C

● 石崗：25-32°C

● 流浮山： 25-32°C

● 屯門：26-31°C

● 坪洲：26-31°C

● 長洲：25-30°C

● 赤鱲角：26-32°C

 

圖片來源：天文台

 

下一頁：天文台風雨季實用Tips

 

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