北上消費 | 數字人民幣跨境支付擴大版圖！港人用電話號碼即開錢包！17間香港銀行設「轉數快」增值！內地26個地區見到一標誌即用得

很多香港人都會北上，但內地電子支付方式普及，有時大家手上只有現金，真的很不方便。但原來香港居民可登記使用數字人民幣錢包？早前，香港金融管理局與中國人民銀行擴大數字人民幣在港試點範圍，大家可以用香港手提電話號碼登記，就可以在香港開立個人數字人民幣錢包和以轉數快增值，到時去到大灣區或內地其他試點地區購物，就可以做跨境支付，超方便！

香港居民可登記使用數字人民幣錢包？先說說甚麼是數字人民幣，數字人民幣是由中國人民銀行發行的數字形式法定貨幣，與實物人民幣1:1兌換，自2019年起在內地多個主要城市實施試點。而香港金融管理局與中國人民銀行早前宣布將擴大數字人民幣在港試點範圍，大家只需以香港手提電話號碼登記，就可在港開立個人數字人民幣錢包，再以轉數快增值。

圖片來源：news.gov.hk

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金管局副總裁李達志指出，數字人民幣是由中國人民銀行發行的數字式法定貨幣，等同手持人民幣現鈔。內地試點地區暫時有17 個省市26 個地區，包括北京、天津、河北省、大連、上海、江蘇省、杭州、寧波、溫州、湖州、紹興、金華、福州、廈門、濟南、青島、長沙、廣東省、南寧、防城港、海南省、重慶、四川、昆明、西雙版納及西安。

大家可以用本地17間零售銀行經轉數快增值錢包，錢包餘額上限為人民幣10,000元，單筆支付金額上限為人民幣 2,000元。

17間提供「轉數快」增值的香港銀行：

支援由人民幣戶口增值

1. 中信銀行(國際)有限公司

2. 創興銀行有限公司

3. 大新銀行有限公司

4. 星展銀行(香港)有限公司

5. 富邦銀行(香港)有限公司

6. 眾安銀行有限公司

提供即時港元兌人民幣增值服務 支援由人民幣和港元戶口增值

7. 天星銀行有限公司

8. 中國銀行(香港)有限公司

9. 交通銀行(香港)有限公司

10. 東亞銀行有限公司

11. 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司

12. 招商永隆銀行有限公司

13. 富融銀行有限公司

14. 恒生銀行有限公司

15. 香港上海滙豐銀行有限公司

16. 中國工商銀行(亞洲)有限公司

17. 渣打銀行(香港)有限公司

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可能大家都想用這個新方式去做跨境支付，今次就教你4 steps增值：





1. 先在Google Play及蘋果App Store下載應用程式名為「數字人民幣」（英文為 e-CNY），以香港手機號碼登記，然後自行選用運營機構的數幣錢包。

2. 按「充錢包」，然後輸入增值金額，再按「下一步」。在付款方式中選擇「轉數快」

3.按立即付款後選擇可用於付款的香港手機銀行，頁面會自動跳轉到用戶選擇的手機銀行應用程式

4.選擇提款戶口後，按如常付款流程即可增值數幣錢包

不過有2點限制：

1.「數字人民幣」只可以用在接受「數字人民幣」商戶作零售支付，現時涵蓋實體商戶例如連鎖零售店、餐飲、超市及部分線上商戶。見到數字人民幣的標誌就可以用！

2. 目前香港用戶開立的數字人民幣錢包不適用於個人轉帳。

詳情按此