比卦分析普京訪問中國（有片）

俄羅斯總統普京5月16日抵達北京訪問，國家主席習近平與他舉行會談，兩國元首共同簽署並發表關於深化新時代全面戰略協作的聯合聲明。這次訪問是普京5月7日宣誓就職後首次訪華。

普京上周訪華，與國家主席習近平簽署關於深化新時代全面戰略協作的聯合聲明。(AP)

普京訪華已超過22次，他與習近平見面也超過40次，他與習近平已是老朋友。所以他來中國，與較早時美國國務卿布林肯訪華不同，布林肯之行，是《易經》的訟卦，中美雙方各有盤算，有如訴訟，但普京與習近平，已是兄弟一般。

論年齡，普京出生於1952年10月7日，而習近平則出生於1953年6月15日，比普京約小8個月。論身高，普京1米7，習近平1米8，比普京略高。論上位，普京於1999年連升幾級，從安全會議秘書長到代總理到總理到代總統，當1999年俄羅斯前總統葉利欽辭職，2000年普京便登上總統寶座；而習近平要遲至2007年的一中全會才進入政治權力核心。

普京在2000年接替辭職的葉利欽（右），成為俄羅斯總統。(AP)

論血緣，網上傳聞普京是中國人，雖然查無實證，卻也不妨姑妄言之。據說普京的祖父叫羅埔霆，祖籍山東，幼年在清末民初隨族人往關東，在黑龍江定居。後因沙俄內亂，白俄軍一部分退入中國東北，而少年時期的羅埔霆成為隨軍挑夫，被白俄軍官看上並加以培養。因他有一手地道的中國廚藝，故被推薦成為前蘇聯領導人列寧和史太林的御廚。

據說普京的原名是羅震英，他的母親瑪麗亞是一名工廠女工，父親則在前蘇聯海軍服役。20世紀30年代，普京的父親在一支潛艇部隊中服役，其後在二戰中擔任前蘇聯內務部的爆破手。

若普京與中國人有兄弟情，對中國人來說，兄弟情更重於夫妻情。此說見於《三國演義》第十五回，話說當年劉備攻打袁術，徐州留給張飛把守。張飛喝醉了，被呂布趁機攻破徐州，擒了劉備的妻兒。張飛無顏面對劉備，意欲拔劍自刎，劉備奪劍擲地曰：「古人云：兄弟如手足，妻子如衣服。衣服破，尚可縫；手足斷，安可續？」

這種兄弟之情，在易卦來說，是第八卦的比卦。這個「比」，可不是比較，是指親近、輔助。此卦是五陰一陽，以九五與六二相應，今次普京訪華，中國是東道主，所以九五是習近平，六二就是普京。六二爻辭曰：「比之自內，貞吉」，「自內」即自己人，有如兄弟。

比卦

而初六也想與九五結緣，但它離九五較遠，所以爻辭曰：「有孚，比之無咎。有孚盈缶，終來，有它吉」，意思是以誠信前去親比，沒有罪咎；誠意有如盛滿瓶的水，最後自然會有意外的吉利之事。相信這是指習近平5月5日至10日，對法國、塞爾維亞和匈牙利三國的訪問，都對這三國帶來意外的驚喜。

比卦的五陰都想接近九五，但六三的「比之匪人」與上六的「比之無首，凶」，都是九五避之則吉的兩個爻。六三是指美國，與中國不咬弦；上六也是美國，說的是美國眾叛親離——受猶太人騎劫支持以色列狂轟濫炸巴勒斯坦，天怒人怨，甚至美國國內的學生也看不過眼。

最後是六四爻辭的「外比之，貞吉」，九五是君位，六四是臣位，顯然是指習近平的班底，七個政治局常委，除他之外，其餘六個曾與他共事或受他提拔，都是他的手足。