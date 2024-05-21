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21/05/2024

賴清德會否特赦陳水扁？

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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

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    本欄每周二更新

Photo: 圖片由作者提供

　　台灣島內政權交替之際，大眾除了關心賴清德就職演說中涉及兩岸關係的內容外，更一度傳出蔡英文離任前，會宣布特赦因貪污而背上多項罪名的前領導人陳水扁。不過，傳聞始終沒有成真，最後留下這個燙手山芋給賴清德。

 

　　陳水扁卸任後，隨即因涉嫌貪污受查，但因涉及超過10宗案件，目前完成宣判的只包括龍潭購地案、陳敏薰買官案、二次金改之元大併復華案，陸續判刑終審，合計有期徒刑20年，罰款2.5億元（新台幣，下同），沒收犯罪所得2.97億元。他太太吳淑珍亦因龍潭購地收賄及洗錢案、陳敏薰買官案、南港展覽館圖利案、國務費案教唆偽證案、二次金改等案終審，判刑20年，罰款2億元。

 

陳水扁在社交網站發文，稱要捍衛自己的「清白」。

 

　　不過，這對夫妻因為身患所謂的「重病」，先後獲准保外就醫。依照規定，保外就醫期間，「除維持日常居住及生活所必需外，未經監獄核准，不得從事與治療目的不符或顯然無關的活動」。但在蔡英文執政期間的縱容，司法規定對他根本沒有作用，除了參加多項公開活動外，還到大學演講、開網路節目廣播，甚至兒子陳致中犯罪入監時，他還前往「總統府」前抗議要求修改《選罷法》，讓兒子出獄後可以參加選舉。過著活躍「保外就醫」生活的陳水扁，堪稱島內有史以來最自由的「囚犯」。

 

　　大家可能納悶，蔡英文連續兩個任期，為何到快離開時才放出風聲要特赦他？關鍵其實在於陳水扁肯不肯認罪。從5月初民進黨當局放出風聲以來，陳水扁始終拒絕「免刑不免罪」的特赦條件，亦即如果答應的話，蔡英文可望宣布赦免他所有已宣判的刑罰，但不赦免他的罪名。筆者認為，一個能犯下那麼多貪污案件的政治人物，又在自己黨繼續執政下，當然要爭取完全特赦。

 

　　試問如果按當局意思，只特赦他的刑期，在陳水扁10年來不斷挑戰保外就醫底線，而當局隻眼開隻眼閉情況下，特赦完和現在毫無差別。而且下一任是更深綠的賴清德執政，繼續挑戰司法紅線絕不會被抓回去坐牢。最重要的是，扁家犯案後，當局共沒收了11億元，另凍結海外資產7億元，如果蔡英文選擇「免罪」特赦，當局馬上要返還18億元給扁家，相信這才是他拒絕「免刑不免罪」的主因之一。

 

會否特赦陳水扁，成為賴清德上任後的燙手山芋。

 

　　從政治角度來看，國際上發生特赦案例，多是新任執政者透過這種手段，向反對陣營支持者釋出善意，促進社會和諧減少對立。但根據最新民調顯示，島內民眾有48%反對特赦陳水扁，贊成的只有22%，反對特赦受訪者當中，藍營支持者佔多數。特赦變成討好綠營支持者，變相激化藍綠對立，對促進社會和諧毫無幫助。

 

　　況且陳水扁亦以政治角度來看待特赦，他宣稱一切罪名都是政治迫害，所要的不是特赦，而是「平反」。一旦依照他的意思進行，台灣的司法體制等同瞬間瓦解，政治人物從此可以橫行無忌地貪污。

 

　　2017年10月，時任「行政院長」的賴清德被同黨立委質詢特赦陳水扁的態度時，曾表示「我個人是支持」，但亦附帶「特赦或大赦屬於『總統』職權」。如今他已擁有這個權力，且看賴清德是否會跟台灣流行的口頭禪「換個位置就換個腦袋」，還是直接面對這個棘手難題。

 

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