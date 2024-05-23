風水玄學 | 天機真的不可洩漏？就算窺見「天機」都未必識解！南天王陳濟棠的「機不可失」原來是指飛機？

玄學可以說是跨越時空、來獲取一些未來訊息的學問，因此有偷窺「天機」的嫌疑，但有時又會被「玩返轉頭」，你以為在一些關鍵大事上，抽得一條好籤，便沾沾自喜，誰料這原來並非用常人的解法，到頭來出現大顛覆！

上一輩的人可能聽過「南天王」陳濟棠的故事，他就因為華麗的預言而「急道翻車」。

他是民國時期廣東省的軍政強人、國民黨一級上將，於1929至1936年間在廣東省主政，在政治上與南京由蔣介石領導的中央政府分庭抗禮，由於他集軍、政大權於一身，所以有「南天王」之稱。

陳濟棠雄心勃勃，一方面利用軍隊進行走私活動、積聚財富；另一方面亦發展經濟、大興基建、投資設廠，他又比蔣介石更有戰略部署，從美國進口了最先進的飛機生產線，並購買了大批戰鬥機，組成比中央更宏大的空軍戰隊。

他和兄長陳維周都篤信玄學，後者更在這方面有些研究。兩人都相信一位江湖術士，名翁半玄，每逢有重要任命，都要經過他的「法眼」。據說陳維周曾帶翁半玄去奉化看了蔣介石母墳的風水，之後翁半玄給了個字字鏗鏘的評語：

「機不可失」

陳濟棠本來就野心大過天，聽了之後非常振奮，遂於1936年6月1日，聯同李宗仁，以北上抗日為名，實則反蔣，這就是歷史上的「兩廣事變」。

他可沒料到，蔣介石以重金收買其部下，促使空軍司令倒戈相向，帶同數十架飛機直奔南京。陳濟棠失了這最強後盾，唯有挾巨款逃來香港，結束了他獨據一方的霸業。

另一說是陳維周開壇從扶乩而得「機不可失」四字的，亦有說是翁半玄開香案和劃沙的。這事迹有不同版本，但關鍵都在「機不可失」的錯誤詮釋，「不可失」的並非時機，而是飛機！

老子說過：「玄之又玄，眾妙之門。」所謂「天機」，又怎會這麼容易被人類識破，你以為有重大啟示，卻可能是上天和你開了個玩笑，就算「玩大」了，凡人都只好後果自負。所以玄學這東西，要看時機，但也不能將自己的期盼對號入座，終究都要看人的底氣和運氣。