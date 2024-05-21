麥振江拍《警訊》最震撼做伊利莎伯大廈花槽藏屍案！現場有濃烈屍臭味主持焗吸

新聞女神麥詩敏近年同爸爸元祖級《警訊》主持麥振江拍片分享報導趣事，日前佢就同爸爸一人講一樣做主持發生過最難忘嘅事，唔少網民都話麥振江嘅經歷係「打大佬」級，阿女完全冇得比！

麥詩敏先係分享自己疫情時撞正自己嘅大廈被圍封，出唔到去返工，所以佢就做咗當時一晚限定記者，爸爸仲要充當埋攝影師，真係唔係個個都可以「父女檔」上場！之後麥詩敏就問到爸爸拍《警訊》最難忘經歷，麥振江就話係1984年伊利莎伯大廈花槽藏屍案。

麥振江憶述：「最震撼最難忘係現場嘅臭味，真係好臭，個個都唔想入去，難以形容。」之後阿女問到佢嘅衣物會唔會沾染到臭味，麥振江就表示佢返到屋企已經即時丟棄晒當時着嘅衣物。麥詩敏又問爸爸當時收音師同攝影師有冇入去案發現場，爸爸就話：「咁工作需要一定要入去啦，佢哋咪搵毛巾揞住口鼻；我就冇辦法啦，我喺現場講嘢嘅，冇得揞……點都要拍啲嘢返嚟畀大家睇。」唔少網民睇到都話好respect，同時都真係怕怕，留言：「老豆辛苦好多囉！」、「麥sir嗰鋪堅惡啃。」

因為主持形象太深入民心，曾經有不少人誤以為麥振江是警察出身，其後更有不少人稱呼他做「麥警司」，麥振江曾表示做「麥警司」形象都唔可以太差，唔可以有太多負面新聞，如果有負面新聞而做警察節目，可能說服力唔夠，而警察部嘅policy，爭議性嘅嘢同政策都唔會講。到90年代，《警訊》開始轉半小時節目，加入《少年警訊》，第一部分是案件重演，第二部分則是針對年青人，轉型搵藝員同幫辦一齊做主持，麥振江亦由台前轉戰幕後，偶爾兼任《五稜鏡》、《城市論壇》主持人。現時的麥振江已經退下火線，上年獲邀客串《毒舌大狀》飾演法官。