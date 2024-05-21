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21/05/2024

KK星期二｜恒指今季仍有望試兩萬？｜商品價格再破頂 資源股部署策略

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嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　港股三日累漲562點再創今年新高後，今早低開，跌幅一度擴大至448點，半日收市仍挫400點。恒指今日稍作回調整固，屬於正常情況？回調至何水平為買貨合適時機？恒指今季內企穩兩萬點機會大？受惠於企業盈利穩步增長及政策利好下，行業龍頭國企屬首選，可繼續適時吸納作中長線部署？現貨金價周一創紀錄新高，一度升至2450美元附近，金價升勢未見回落跡象，短期內或逼近2500美元重要關口？惟金礦股今日不升反跌原因何在？其他資源股又可如何部署？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/Hv8XKJ6OAHA

 

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