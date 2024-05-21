城市發展可與環保共行？需加強溝通！地理資訊系統GIS如何幫助多方化解謬誤達成共識？

城市規劃涉及的範疇廣泛，當中環境保育更是不容忽視，特別是近年全球環保意識高漲，城市發展如何可以與環保共行，成為最具爭議性的話題。

三月初在粉嶺哥爾夫球場舉行的國際賽事，令人想起早前有關該球場土地應用的爭端。這個高爾夫球場上有不少歷史文物建築，也是國際比賽的場地，但增加土地供應以紓緩房屋短缺的聲音也很殷切，結果政府採納公眾意見，收回部分用地來興建房屋。

雖然，政府規定所有新規劃都要通過環境評估，但礙於環評內容具不少技術性，令一般人難以理解，更遑論參與。因此，未來新建樓宇是否對原有環境造成影響，公眾仍存有疑慮。

對此，我喜見政府就這個項目，透過地理資訊系統（GIS）把環評中的重點，包括噪音、空氣質素、污水和廢物處理、景觀、生態、文化遺產等以圖像化方式表達。例如在「景觀與視覺影響」環節，以不同角度照片，對比發展前和後的效果，像說故事般對照不同方案，大家便能想像出未來情況，有助提出具建設性的意見。

而且，GIS能結合文字、三維（3D）互動地圖、照片、視頻、圖表等，可促進不同背景的人對事件的理解，有利化解謬誤，達成共識。

又例如屯門繞道項目不但提供一條直接連接屯門–赤鱲角隧道及元朗公路的南北通道，亦能改善屯門區內的擠塞情況，更可配合屯門西及新界西北多個新發展區未來的交通需求，影響深遠。但由於工程鄰近大欖郊野公園，因此過程中包括挖掘泥土、建造隧道、爆破等工序對空氣質素可能造成的破壞，備受關注。當局指除了定時灑水、在完全封閉的環境進行隧道爆破，如進行爆破時使用遮護罩、籠或蓆等之外，更建議在指定地點進行持續的粉塵監測，確保工程不會影響附近的空氣質素。

透過GIS的演繹，資訊層層遞進，而3D圖像更可全方位呈現不同訊息，令複雜資訊變得易於消化。

事實上，政府在多個大型項目也運用GIS提高資訊透明度，包括十一號幹線（元朗至北大嶼山段）、掃管埔交匯處改善工程等，集合了古物古蹟辦事處、路政署、地政總署、環保署等的資訊，令公眾更易了解項目對環境的影響。當局在促進公眾參與上，無疑是一大進步。

不過，凡事要精益求精，才能持續進步。GIS這個可整合各種類型訊息的工具，既然能使不同背景的人加強理解，從而促進合作，我們便要善加利用。目前所見，這些以GIS製作的工程環評只有英文版本，我建議有關當局更應該提供多一個中文版本，讓更多公眾受惠。同時，規劃時應以平衡環境保育和城巿發展需要為重心，並附以圖像化說明，便能令大眾對政府的建議有更深入了解。