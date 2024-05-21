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裳色．惜裳
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21/05/2024

穿搭技巧 | 超百搭白Tee由瑜珈褲到半身裙都襯到！Oversize成今夏趨勢、U領更顯女性化！教你一招保持亮白如新

#白色Tee #生活百科 #穿搭技巧 #辦公室穿搭 #技能增值 #衣著配搭
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  • Tiff Chan

    Tiff Chan

    Tiff Chan
    「日本認證色彩分析師x職場形象管理學導師」
    前購物狂醒悟人生，以自身經歷及美學知識推廣「Choose Well．Waste Less」理念，以個人色彩分析及針對性形象諮詢聞名。
    現活躍於各大國際品牌及機構培訓、色彩設計及營銷企劃中。
    熱愛遊歷及學習，樂於分享見聞裳事！

    Facebook：THEO the style
    IG：THEO the style

    裳色．惜裳

    隔周二刊出

Photo: Pinterest, Getty Images

　　白色Tee是搭配中不可或缺的單品，最大的吸引力在於它的多功能性，無論甚麼季節都可以搭配各種服裝，從舒適的瑜珈褲到辦公室半身裙，它幾乎可以與任何服飾搭配！覺得白色Tee上不了大場面？有可能是你未選擇到合適的及未懂得其配搭方式而已！立即了解以下白色Tee選購及保持常新的時尚竅門：

 

 

1）鬆緊長短

 

　　尺碼會影響整體造型！如果你想要休閒風格，那略寬至oversize就是今夏白Tee的趨勢；作為商務休閒風格的內搭就需要剛好合身。也要考慮哪種長度最適合自己的體型及穿搭風格，是露出牛仔褲腰帶的剪裁還是適合塞進褲子的下擺。

 

 

2）領口形狀

 

　　圓領是白Tee的標準設計，任何風格都能夠使用；V形領口讓頸部線條顯得纖巧俐落；而稍寬的U形領及大領口款式，露出頸部鎖骨肌膚較多則比較有女性化氛圍，它和圓領一樣，無論甚麼風格都能輕鬆配搭。

 

 

3）材料

 

　　材料不僅影響印象而且會影響質感和舒適度。

 

　　棉 - 是T恤的標準材質，具有良好吸水性及柔軟手感，即使是敏感肌膚也能輕鬆使用。有質感不透明的白Tee多採用100％棉，6.1盎司白tee是重磅白Tee最經典的選擇。

 

　　聚酯纖維 - 透氣性和快乾特性非常適合夏季。不容易皺，即使出汗也能保持乾爽舒適。但另同時容易產生靜電，皮膚敏感者可能會感到刺激。

 

 

4）護理

 

　　殘留的汗水皮脂、清潔劑殘留物都會導致白Tee泛黃！我的保持白Tee常新小秘訣是穿著前將白色爽身粉輕拍於衣領口及腋窩位置，加上洗衣時用40度水溫，便可以完全去除皮脂漬！而洗衣粉含有大量鹼性劑，比洗衣液更容易去除皮脂污漬、蛋白質和色素！保持白Tee於純白狀態其實比想像中容易！

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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