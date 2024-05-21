香港水浸地區 | 又落大雨！渠務署公布4大水浸黑點！最嚴重是這地方！即睇全港約220個容易因阻塞而水浸地點：元朗30+地方上榜

進入雨季，2023年香港經歷了500年一遇的世紀黑雨，多地水淹，令到大家更加關注香港的水浸情況。如果大家想知哪些地方是水浸黑點或者容易受雜物阻塞而出現水浸，就繼續看下去了！

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2023年，香港經歷了500年一遇的世紀黑雨，多地水淹，因為水浸情況真的太誇張，令到很多香港人都十分關注水浸地點。渠務署在1994年建立一套有系統的方法以識別全港的水浸黑點。另外，早前在更向立法會提交了容易受雜物或枯葉等阻塞而出現水浸的位置，大約有220個，今次就和大家一齊看看，如果雨勢太大時，盡量都避開以下地點，免得變「落湯雞」。

渠務署的水浸黑點是根據雨水排放系統的排洪能力、以往的水浸記錄、接獲的水浸投訴及相關地點的防洪標準而編製，並按按受影響地點的水浸範圍及程度，把水浸黑點分為4個等級，包括：

● 嚴重（第4級）：受影響面積多於100公頃，或對社會或經濟造成嚴重影響。

● 中程度（第3級）：受影響面積多於10公頃，或造成重大財產損失或嚴重交通擠塞。

● 小程度（第2級）：受影響面積多於0.25公頃，或造成農作物、財產損失或交通擠塞。

● 輕微（第1級）：受影響面積少於約50米×50米(面積少於0.25公頃)，或對公眾構成輕微滋擾及不便。

示意圖(圖片來源：Unsplash @Vidar Nordli-Mathisen)

4大水浸黑點大公開：

1. 元朗新田石湖圍（等級：3）

2. 大埔林村谷盆地（等級：2）

3. 油尖旺漆咸道南（加連威老道和柯士甸路之間）(等級：1）

4. 南區薄扶林村（等級：1）

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