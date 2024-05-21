中電設獎賞計劃省電儲分換超吸引禮品！換100里數再送里數 / 百佳$50電子現金券 / Google Play $200禮品卡 / 德國孖人牌陶瓷燉鍋！即睇10大慳電儲分攻略

為手機充電、開冷氣、電視機，大家的生活離不開電力。有些人為又環保，或者不想交太多電費，都會想盡辦法慳電。原來，中電一直都有全心傳電計劃，大家可以透過慳電賺取積分，兌換家居產品和服務。如果大家是中電用戶就要看下去了！

中電推出的「全心傳電」是一個為了中電客戶而設的獎賞計劃，目標是鼓勵大家可以節省能源，省電之餘可以仲可以儲分，最後積分可以兌換家居產品、服務等，所以中電客戶一定要參加！

參加「全心傳電」的方法很簡單，大家先下載中電應用程式登入網上賬戶及完成綁定，成為「全心傳電」的會員後，記得必須已連接中電網上賬戶及度度賞賬戶，先可以得到「度度分」，之後大家就可以透過慳電、選用電子服務及參加「全心傳電」舉辦的活動賺取積分。

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