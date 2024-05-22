22/05/2024
著數優惠 | Francfranc荃灣分店將結業大量超抵筍貨！最平低至3折！$70入手靚碟 / 半價買迪士尼反派系列產品 / 3折買打工仔水杯！睇埋網店3大優惠
Sammy Leung
Sammy Leung
每個人、每件事，總有值得被發掘的地方。
Senior Content Editor
大家最近要入手家品嗎？來自日本的Francfranc，是很多人愛逛的家居裝飾店，有時就算沒有需要，都會進去走一走，看看有甚麼漂亮的家品帶回家。近日，Francfranc在Faceboook宣布，荃灣廣場POP UP店將營業至6月10日，所以現在會進行清貨大減價，最低是3折，即睇！
Francfranc Hong Kong近日在Facebook上宣布，Francfranc荃灣廣場POP UP店將營業至6月10日，所以在即日起至最終營業日都會進行Closing Sale，指定貨品都折，低至3折，真的超筍！
Francfranc Hong Kong近日在Facebook上宣布，Francfranc荃灣廣場POP UP店將營業至6月10日，所以在即日起至最終營業日都會進行Closing Sale，指定貨品都折扣，低至3折，真的超筍！
走進Francfranc荃灣廣場POP UP店，大家可以看到很多紅色牌，上面寫著5折、6折、7折等等。編輯為大家Pick了一些抵買產品，好像是半價入手LARME碟，即只要$70：半價入手FLOWER&LEAF 圖案酒杯；4折買到室內香氛；半價買到迪士尼反派系列紅心女王、邪惡皇后香薰蠟燭；打工仔常用的水杯最抵3折；4折買廚房用品，還有很多個人護理指定產品都有折！
如果大家不想走太遠，Francfranc網店部分指定貨品都有優惠，除了部分有3 件9 折的優惠之外，還有迪士尼反派系列都低至半價，另外，凡購物滿$450即享免運費優惠。
Francfranc荃灣廣場
地址：荃灣廣場L1樓層121號舖
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