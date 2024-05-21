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21/05/2024

《九龍城寨之圍城》衝破$6,600萬票房！登上香港華語片總票房第4位！盤點香港最高票房華語片Top10︰邊部以過億票房排第1？

#毒舌大狀 #明日戰記 #梅艷芳 #那些年，我們一起追的女孩 #功夫 #周星馳 #少林足球 #葉問3 #九龍城寨之圍城 #影視娛樂
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Text: Louise Yuen

　　由古天樂、洪金寶、林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑主演的《九龍城寨之圍城》，繼於康城影展「午夜展映單元」播映後贏盡 10 分鐘掌聲，揚威海外；日前再度報捷，電影上映 19 日已衝破 6,600 萬元票房，登上香港電影史上華語片總票房第 4 位，走勢超強勁！今次為大家盤點最新 10 大香港最高票房華語片名單，哪部電影以過億票房排第一位？

 

 

 

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香港最高票房華語片｜第十位︰《葉問3》2015

 

　　於 2015 年上映的《葉問 3》由甄子丹、張晉、熊黛林主演，講述有妻兒陪伴的葉問在 1950年代末生活日漸安穩，並結識了兒子同學的父親張天志，兩人同為詠春同門。後來經歷惡棍為收房子拐走小學生、張天志的公開挑戰，葉問都用武術一一解決，實踐一名宗師該有的風範，也找回自己生命中的真正歸屬。

 

　　《葉問 3》由袁和平擔任動作導演，甄子丹在片中除了以詠春激戰西洋拳、泰拳，以及最後的詠春對決，也增加不少飛簷走壁、攀高爬低的場面，拼湊出一場場精彩的武打場面。現時可於 Disney+ 重溫這部經典之作。

 

《葉問3》電影劇照

 

 

詳情︰www.disneyplus.com/zh-hk/movies/ip-man-3/1btNkqxoGjsj

 

下一頁︰《少林足球》排第9！

 

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