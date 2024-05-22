昨文(21日)報道了國內在5月19日一周，新建樓房交了33707套，而二手樓成交了37161套。這就完了嗎？當然不，還有呢，又抄些國內報道。

5月17日，央行連出三大招，除了調整公積金貸款利率，還包括降低全國層面個人住房貸款最低首付比例，取消全國層面首套、二套房貸利率政策下限。《關於調整個人住房貸款最低首付款比例政策的通知》指出，對於貸款購買商品住房的居民家庭，首套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為不低於15%，二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為不低於25%。《通知》顯示，在此基礎上，中國人民銀行各省級分行、國家金融監督管理總局各派出機構根據城市政府調控要求，按照因城施策原則，自主確定轄區各城市首套和二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例下限。

中指研究院市場研究總監陳文靜在接受財聯社記者採訪時表示，5月17日央行下調首付比例、取消貸款利率下限以及降低公積金貸款利率以來，北上廣深等城市已下調公積金貸款利率0.25個百分點。新政前，除北上廣深等8個城市外，其他城市首付均已選擇執行20%、30%的全國底政策，預計接下來大部分城市首付比例將降至15%、20%，更多城市下調首套、二套房貸利率，三四線城市及普通二線城市有望優先進行政策調整。

對於首付比例下調，諸葛數據研究中心首席分析師王小嬙亦對財聯社記者表示，這是行業趨勢，預計三四線城市首套、二套首付比例均下調至最低水平，二線首二套首付比例預計普遍下調至20%，30%，一線城市首套首付比例或將下調至25%，二套首付比例下調至35%左右。

房貸利率方面，王小嬙表示，目前基準房貸利率LPR是3.95%，很多城市目前執行減點，各城市來看，首套主流房貸利率3.5%左右，二套主流利率4.1%左右。預計新政下各城市房貸利率進一步下調，部分三四線城市房貸利率有望跌破3%，全國整體預計降低40bp至50bp。同樣，高能級的城市下調幅度少於二線及三四線城市。

減首付，又減按揭息，自然刺激了剛性以至投資需求，樓房買賣便會被激活，會被激活到哪個程度，現時不好說，要走著瞧。但如這方面有個良性發展，一年下來，會交收了幾多套新樓房及二手樓房成交？這些新置樓房要不要買家電？這不是光猜想，而是有國內券商分析預期：

國新辦將於5月17日下午4時舉行國務院政策例行吹風會，請住房城鄉建設部和自然資源部、人民銀行、金融監管總局負責人介紹切實做好保交房工作配套政策有關情況。今年4月30日召開的中央政治局會議指出，繼續堅持因城施策，壓實地方政府、房地產企業、金融機構各方責任，切實做好保交房工作，保障購房人合法權益。

國泰君安認為，家電板塊中，部分品類銷量與房地產銷售及竣工數據相關性較強。例如油煙機行業，2008年至2017年是房企擴表周期，銷量中樞落在雙位數區間內；2017年至2020年，銷量增速有所回落，且壞帳計提使生產企業業績下滑；2022年後，在保交房政策及低基數效應影響下，竣工增速實現回升，拉動2023年整體廚電銷售小幅增長。隨著後續地產端政策預期的不斷落地，看好與地產相關性強的廚電板塊。隨著更新需求佔比增加及新品類滲透率逐步提升，龍頭企業收入端表現有望遠好於行業整體，與此同時，隨著後續地產端政策預期的不斷落地，整體家電板塊有望迎來戴維斯雙擊。

但如只有樓房要家廚電，也不是筆太大的生意，家電股可能爆升一下便又回下來。要家電股升得長久些還得要政府政策支持，這就是之前以舊換新的政策。

商務部辦公廳、財政部辦公廳發布關於完善再生資源回收體系、支持家電等耐用消費品以舊換新的通知。其中提到，結合實際，統籌用好縣域商業建設行動相關資金，聚焦打通廢舊家電家具回收堵點，支持以縣城、鄉鎮為重點，改造提升家電家具回收等服務網點，暢通家電更新消費循環。

數據顯示，當前家電的保有量超過30億台。消費品以舊換新的部署實施，有望深化消費者對於家電換代的市場教育，加速國內家電置換復甦。華泰證券認為，以舊換新政策推出或有望推動板塊整體估值提升，而具備高能效特點的產品需求拉動或更為明顯，或對行業結構升級形成明顯催化。

國融證券分析稱，「無廢城市」萬億市場開啟，2022年中國再生資源回收總值已達到1.3萬億元但細分行業眾多。此次方案著重強調價值高、增速快的汽車拆解、廢電拆解等細分行業。要求到2027年報廢汽車回收量較2023年增加1倍、廢舊家電回收量較2023年增長30%，測算到2027年兩行業市場空間合計將達到1280億元人民幣，23至27年複合增速超20%。疊加碳中和目標下全球的減碳需求，海外逐漸開始提出再生資源添加目標，以及今年來原油、銅等資源品價格上漲，再生資源行業有望進入「需求驅動時代」，開啟良性發展周期。

到此大家可能看明白為甚麼此時要買家電股了--

1. 新入伙的樓房多了；

2. 舊換新會帶動需求。

至於買哪隻家電股？自決。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)