  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    消委會報告
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界港是港非
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

22/05/2024

東張西望 | 無牌女中醫睇濕疹男病人要除褲採陽？《東張》搵男同事放蛇「犧牲色相」！黎寬怡跑樓梯追訪

#中醫 #娛樂 #黎寬怡 #東張西望 #晴報文章 #濕疹 #綜藝節目 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Photo: 電視截圖

　　不少都市人因患濕疹而大受困擾，不停尋求醫治方法，《東張西望》20日接到一名濕疹患者的太太投訴，指丈夫向一名自稱女中醫「阿紅」求助醫濕疹，竟被對方要求除褲檢查精液！《東張》發現在召妓指南網站上竟有阿紅的資料，並派員放蛇，揭露阿紅聲稱全球獨創的「精液顏色斷診」真面目！

 

　　報料人Dana指其夫受濕疹困擾多年，從網上看到女中醫「阿紅」聲稱醫濕疹三次斷尾，於是上門求醫。阿紅先在Dana老公的濕疹患處上刮痧，「之後嗰位女士話『可能係濕疹，性功能方面有問題』，繼而要求我先生除晒啲衫，喺佢肚上面按摩，同時喺肚臍附近拔罐，話係前列腺。」阿紅進一步要求看Dana老公的精液：「要求佢除褲，想幫佢攞精液出嚟。」Dana老公深感「唔對路」，以趕時間為由離開。

 

 

　　Dana質疑阿紅另有所圖，致電對方對質：「佢啲態度好閃縮，佢話『邊個同你講㗎？點解你會知㗎？我好多客㗎！』支吾以對。」由於香港規定只要註冊中醫或表列中醫才能執業行醫，阿紅沒有透露全名，只以「阿紅中醫理療」為名，故無法查證她是否無牌行醫。

 

 

　　《東張》派出男工作人員，自稱濕疹病人向阿紅求醫，兩名工作人員前往阿紅位於尖沙咀一棟大廈內的樓上診所，門外連水牌也沒有，環境簡陋。阿紅以安全為由只肯讓患者一人入內，診斷期間，阿紅全程無細看工作人員後頸的濕疹，只不停強調其醫學理論，並要求檢查工作人員全身，又「恐嚇」道：「檢查你皮膚顏色、溫度、硬度…你濕疹困住喺裏面，唔單止痕咁簡單，你睇你面色黃黃哋，成個人都冇精神…佢破壞你腸胃功能、前列腺功能、心肺功能，你喘氣都有問題。」

 

 

　　當提到要病假紙時，成功令阿紅「鬼拍後尾枕」：「我冇得開，我冇嗰啲中醫牌呀！」她強調自己在網上賣廣告十年：「我就是大陸過來的中醫，好中醫都是大陸的。」她強調即使無牌，依然有病人找她：「我哋係中醫慨念，但我係獨家嘅一個嘢。」《東張》在網上搜尋阿紅，竟連接去召妓指南網站，阿紅的廣告以「男人唔補好易變虧佬！對自己好！中醫做得到！」、「全球獨家首創，精液顏色斷診」作招徠，明碼實價列明男士性功能、前列腺療程的價錢。曾參加《中年好聲音2》的中醫徐澤昌亦質疑阿紅的療法：「佢話花20年創立全球首創治療方法，第一我哋唔知內容係乜，第二唔知佢根據係乜。喺我眼中，佢一定係無稽之談。」昨晚《東張》播出放蛇人員「犧牲色相」讓阿紅檢查的情況，以及直擊《東張》女神黎寬怡（貓仔）跑樓梯追訪阿紅。

 

轉載自: 晴報

【母親節限時優惠】 送價值$288維柏健30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素) ► 火速行動

我要回應
更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#中醫 #娛樂 #黎寬怡 #東張西望 #晴報文章 #濕疹 #綜藝節目 #影視娛樂
更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

伊朗總統意外身亡，外患更內憂

22/05/2024 13:59

大國博弈

FX MONDAY｜聯儲局或9月開始減息？｜避險情緒下金價短...

20/05/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk